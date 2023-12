Após anunciar a própria morte, Cristina Mortágua se desculpa nas redes sociais e explica: “mãe narcisista”

Cristina Mortágua reapareceu nas redes sociais na manhã desta quinta-feira (21) para se desculpar e dar mais explicações do anúncio da própria morte, ocorrido na madrugada do dia anterior.

A atriz e ex-modelo, que ficou muito conhecida nos anos noventa, havia anunciado a própria morte após diversas postagens. Os fãs ficaram intrigados com as publicações e não acreditaram, entendendo que ela poderia estar passando por algum tipo de surto, o que foi confirmado pela mesma.

“No meio da confusão e do calor do momento, venho pedir desculpas se assustei vocês. Quem convive com um narcisista abusador e principalmente de idade vai entender e sentir na pele o que venho passando”,iniciou ela em publicação no Instagram.

Mortágua continua o relato explicando sobre como anda sua saúde mental.

“Fui orientada no passado a me mudar para outra cidade com meu filho, mas de formação católica, achei um absurdo deixar minha mãe para trás mesmo ela sendo independente e tendo posses. Se a psicóloga tivesse me explicado tim tim por tim tim do que viria a acontecer, eu não pensaria duas vezes”.

“Tenho exercitado a flexibilidade e colocado limites claros, mas está bastante desafiador, principalmente quando ela insiste que eu namore um amigo dela particular, que é advogado e a manipula. Não adianta explicar a ela o que é manipulação pois ambos são manipuladores, é uma situação enlouquecedora para mim pois esse amigo do passado, chegou a ser meu amigo também até colocar droga na minha bebida e eu ficar três dias sem dormir e sem entender o motivo”.

A ex-modelo finalizou o texto explicando como é o convívio com a mãe e pedindo desculpas novamente.

“Eu admito que ter que conviver com a minha mãe na idade dela, onde sintomas já começam a aparecer, não é difícil, é prazeroso cuidar dela, apesar dela centralizar os afazeres e no minuto seguinte delegar pra depois, dizer que ninguém sabe fazer nada como ela. Que depois também assume que tudo ficou uma grande merda. Como toda mãe narcisista que se preze ela aciona gatilhos nas piores horas e momentos. Faz parte da personalidade dela, e eu já com toda dificuldade do passado, procuro ter flexibilidade. Mas eu também tenho os meus problemas, tenho sofrido horrores com os sintomas da menopausa que nunca pensei que fosse tão desafiador. Esse é um esclarecimento aos meus seguidores que se preocuparam com o meu estado ontem que chegou ao limite. Peço desculpas”.