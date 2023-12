As 10 separações de famosos mais surpreendentes deste 2023

Este 2023 nos deixou com várias separações entre as celebridades, e aqui compartilhamos quem terminou seus relacionamentos durante este período.

É importante destacar que este ano foi surpreendente, pois muitas celebridades se separaram.

Rosalía e Rauw Alejandro

No meio de 2023, foi divulgada a separação dos cantores. De acordo com o programa ‘Telecinco Socialité’, um amigo do intérprete de ‘Todo de ti’ revelou que o relacionamento teria terminado porque a espanhola assim decidiu, ao contrário da versão que estava sendo rumores, de uma suposta infidelidade por parte dele.

"A equipe que está acompanhando Rosalía não via com bons olhos o relacionamento com Rauw", sentiam que ele estava "abaixando o nível" dela, que não estava à sua altura... Eles a veem como uma grande estrela, como uma Kardashian, e sentem que ele não está no mesmo nível", expressou a fonte.

Rosalía e Rauw Alejandro O casal tinha um futuro juntos (Instagram: (@rosalia.vt))

Ricky Martin e Jwan Yosef

De acordo com informações publicadas pela ‘People’, foi o cantor quem apresentou o pedido de divórcio, na quarta-feira, 5 de julho, perante o Tribunal Superior da Califórnia.

Na data da separação, foi adicionado "TBD", que em espanhol significa "a ser determinado".

Enquanto sobre os motivos da separação, foi exposto que era por "diferenças irreconciliáveis".

Tini e Rodrigo de Paul

Através de suas respectivas contas no Twitter, a cantora e o jogador de futebol anunciaram sua separação.

Algo que chamou a atenção é que Tini publicou o comunicado com o nome de Rodrigo, e vice-versa, sendo a mesma mensagem.

"Decidimos terminar nosso relacionamento. Vivemos momentos muito bonitos, onde tive a oportunidade de conhecer uma pessoa que amo e respeito muito. Acompanhamos momentos muito importantes de nossas vidas. Muito obrigado pelo amor e respeito", indicou o escrito.

Ariana Grande e Dalton Gómez

Em maio de 2021, eles se casaram secretamente em uma cerimônia privada, o que surpreendeu os fãs, já que ela tinha sido muito reservada.

Através de sua conta no Instagram, Ariana compartilhou alguns momentos ao lado de seu então marido, embora tenham sido poucas vezes.

Em julho de 2023, foi relatado que Ariana e Dalton estavam separados desde janeiro, e que já iniciaram o processo legal de divórcio.

Joe Jonas e Sophie Turner

O membro dos Jonas Brothers e a estrela de ‘Game of Thrones’ estão passando por um processo de separação, após quatro anos de casados e dois filhos em comum.

Ambos já emitiram um comunicado, pedindo discrição à imprensa, pelo bem-estar das crianças, embora tenha sido destacado que, supostamente, foi Joe quem quis se separar, devido a Sophie ter se focado em retomar sua carreira.

Sofía Vergara e Joe Manganiello

Em julho, os rumores de separação começaram, o que se tornou oficial após sete anos juntos.

"Tomamos a difícil decisão de nos divorciar. Como duas pessoas que se amam e se preocupam uma com a outra, pedimos cortesmente que nossa privacidade seja respeitada neste momento, enquanto navegamos por essa nova fase de nossas vidas", expressaram em um comunicado.