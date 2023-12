2ª temporada de ‘What if…?’ chega no Disney+ no dia 22 de dezembro (Reprodução/Disney+)

E se tudo o que você conhece da Marvel tivesse um destino diferente? E se seus heróis tomaram rumos distintos dos habituais, tornando-se como os piores vilões já vistos? Acha que já viu demais? Espere um pouco… ‘What If…?’ chega exclusivamente no Disney+ com sua segunda temporada, a fim de emendar novas teorias que envolvem a imaginação e o multiverso.

A série, que dará continuidade às narrativas presentes na primeira fase, chega nesta sexta-feira (21) na plataforma de streaming com seu primeiro episódio. Os capítulos serão liberados diariamente, concluindo a temporada no dia 30 de dezembro.

Como visto na primeira temporada, as novas possibilidades envolvendo os heróis, vilões e antagonistas foram trazidas à tona com diversas surpresas. Nesta segunda fase, o Vigia segue como o guia dentre o multiverso, revelando os clássicos personagens em posições inusitadas, bem como novos rostos presentes na trama.

Leia mais:

O que esperar da segunda temporada de ‘What if…?’

Para quem já viu a primeira temporada, pode esperar uma narrativa na mesma linha de abordagem, trazendo questionamentos e reflexões acerca da jornada dos clássicos personagens no multiverso.

Para a alegria dos fãs, estarão presentes os personagens Nebula, Hela e Happy Hogan. Os episódios contam com a direção do produtor executivo Bryan Andrews, por meio dos roteiros de AC Bradley, que também está presente na base como produtor executivo.

What If...? chega exclusivamente no Disney+ em 22 de dezembro, com um episódio novo por dia, até o dia 30 de dezembro deste ano.

Assista ao trailer da série:

