‘Wish: o Poder dos Desejos’ é simples, saudoso e suficiente para celebrar um ciclo

A fim de celebrar os 100 anos de Disney, ‘Wish: o Poder dos Desejos’ é a animação musical responsável pela comemoração de 10 décadas da marca. O longa, a ser lançado no dia 4 de janeiro de 2024 no Brasil, foi integrado a diversas ações e cumpriu um papel de narrativa simples, saudosa e suficiente para representar o ciclo.

A história se passa no Reino Mágico de Rosas, onde Asha, uma jovem sonhadora e decidida, manifesta o desejo mais íntegro em seu povoado. Em seguida, uma pequena estrela cadente se desloca diretamente dos céus para atender suas necessidades.

No entanto, a magia da estrela acaba ameaçando os planos do vilão Rei Magnífico, o soberano de Rosas, que costuma roubar os desejos da comunidade em benefício próprio. Asha, juntamente com sua amiga reluzente, inicia uma aventura perigosa para restaurar os sonhos da população e deter o Rei.

Leia mais:

Metalinguagem embutida

‘Wish: o Poder dos Desejos’ está longe de ser o maior feito da Disney em aspectos de produção, haja vista o repertório criado ao longo dos 100 anos. No entanto, a grandiosidade está nas referências e homenagens saudosistas, ressaltando a premissa de cultivar sonhos e esperança.

Apesar de simples, a trama é compensada com a carga emocional nela contida por meio dos apelos situacionais e trilha sonora impecável.

Há diversas representações refletidas no Reino Mágico de Rosas, como a consagração de uma fada madrinha, aparição de personagens clássicos e, principalmente, um espaço miscigenado, com diversas nacionalidades e etnias, onde os sonhos começam a ganhar forma.

Em uma interpretação livre pode-se dizer que, assim como a estrela de Asha, vista pela primeira vez no clássico ‘Pinóquio’ em 1940, a homenagem ressalta a ideia de preservar e devolver os sonhos, bem como a própria Disney tem manifestado no decorrer dos anos como uma “máquina de sonhos”.

Assista ao trailer: