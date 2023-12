Terra e Paixão: chá calmante vira o grande vilão da novela; entenda o problema

Terra e Paixão: Depois quase morrer, Antônio fica com receio de chá calmante (Paulo Belote/Globo)

Um chá calmante será um grande problema para Antônio (Tony Ramos) e Irene (Glória Pires), que voltaram a viver na mesma casa depois da morte de Agatha (Eliane Giardini). Acontece que o vilão de Terra e Paixão está com um certo medo de qualquer chazinho oferecido para ele beber depois de ser envenenado pela ex-mulher.

Porém, a vilã acaba por se aproveitar da situação durante um ataque do fazendeiro, que está revoltado com Caio (Cauã Reymond) e Aline (Bárbara Reis), que fogem de Nova Primavera na reta final da novela da TV Globo.

Terra e Paixão: Irene aparece com arma e assusta Antônio (Léo Rosario/Globo)

Nos próximos capítulos da trama das 21 horas, o personagem de Tony Ramos solta os cachorros em cima da mulher, que questiona se ele não prefere beber um chá: “Vou mandar fazer um chazinho calmante…”, comenta ela. Mas, o homem diz que não, já que a bebida virou mortal: “Tá maluca?”, confronta ele, todo nervoso.

Na cena, o pai de Caio começa a gritar e Irene pede que ele se controle: “Aquela maldita viúva dos infernos me estragou o fígado, Irene! Ela e o Caio, aquele filho bastardo!”, dispara o vilão de Terra e Paixão, que vai conseguir, no futuro, sequestrar a protagonista da história.

Terra e Paixão: Por Aline, Caio promete vingança contra Antônio (Léo Rosario/Globo)

Nesse momento, Antônio lembra dos momentos de pânico ao lado da mãe de Hélio (Rafael Vitti):”Que chazinho coisa nenhuma, Irene! Tá maluca? Depois daquela outra, que o diabo a tenha, eu nunca mais vou tomar um chá na minha vida!”, explode ele.

Ainda tentando deixar o homem mais controlado, a personagem de Glória Pires em Terra e Paixão lembra que ele sofre do coração e ouve uma resposta direta e reta: “Se eu tivesse que morrer por causa dessa maldita pressão, já tinha batido as botas há muito tempo. Eu vivo cercado de problemas pra todo lado, o tempo todo! Você já me viu passar um dia sem problemas, Irene?”.

