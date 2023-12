Empresário de Alexandre Pires é solto após investigação da Polícia Federal; entenda

Matheus Possebon, empresário do cantor Alexandre Pires, conseguiu nesta sexta-feira (08) um habeas corpus. Ele foi preso durante uma operação da Polícia Federal em Santos, litoral sul de São Paulo, após desembarcar do cruzeiro temático do pagodeiro.

Segundo a desembargadora Maria do Carmo Cardoso, do Tribunal Regional Federal da Primeira Região (TRF-1), que concedeu o habeas corpus, há “diversas situações fáticas que ainda merecem esclarecimentos” no que diz respeito à investigação.

Além de Matheus Possebon, outros empresários e garimpeiros são investigados por movimentarem R$ 250 milhões em transações com cassiterita, um minério usado para a produção de tintas e plásticos, extraída ilegalmente da Terra Indígena Yanomami, segundo a polícia.

Alexandre Pires foi vocalista do Só Pra Contrariar (Reprodução/Instagram)

Para a desembargadora, mesmo com o grande volume de informações obtidas pela PF, existe uma fragilidade quanto à comprovação da periculosidade dos investigados e repetição dos supostos crimes.

No entanto, é preciso que o empresário de Alexandre Pires respeite algumas condições, como comparecer periodicamente em juízo para informar e justificar suas atividades, ir a todos os atos do processo e comunicar qualquer mudança de endereço.

Alexandre Pires na mira da Polícia Federal?

Nesta segunda-feira (04), a Polícia Federal chegou ao apartamento de Alexandre Pires em Itapema. Segundo o inquérito da Operação Disco de Ouro, o pagodeiro teria recebido pelo menos R$ 1 milhão de uma mineradora. Mas, ao todo, a organização criminosa teria movimentado R$ 250 milhões.

A PF também fez uma força-tarefa para cumprir o mandado de busca e apreensão no cruzeiro do cantor, que está em Santos, litoral sul de São Paulo.

Alexandre Pires é investigado pela Polícia Federal (Reprodução/Instagram)

A polícia também cumpriu dois mandados de prisão, seis de busca e apreensão, expedidos pela 4ª Vara Federal da Seção Judiciária de Roraima, em Boa Vista (RR), Mucajaí (RR), São Paulo (SP), Santos (SP), Santarém (PA), Uberlândia (MG) e Itapema (SC).

Vale destacar que a Operação Disco de Ouro é um desdobramento de outra ação da Polícia Federal, que começou em janeiro de 2022, quando um foi revelado um esquema voltado para a “lavagem” de cassiterita retirada ilegalmente da terra Yanomami.

