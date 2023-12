Monique Evans não visitou os gêmeos de Bárbara Evans; modelo explica tudo!

Bárbara Evans abriu uma caixinha de perguntas nas redes sociais e precisou lidar com uma pergunta envolvendo os gêmeos e Monique Evans. Pelo Instagram, um fã questionou quando a famosa vai visitar os netos.

Direta, a vencedora de A Fazenda disse que já está tudo combinado com a avó famosa: “Ela vem dia 11 [de dezembro]. Eu pedi para ela esperar um pouco para vir”, contou a modelo.

Em seguida, Bárbara explicou o motivo: “Prefiro que ela venha quando já estivermos ‘adaptados’. Assim ela vem e já está tudo em ordem só para aproveitar os netos e a neta”, explicou ao fã.

Bárbara fala sobre a saúde dos filhos

“Álvarozinho está ótimo”, essas são palavras ditas por Bárbara Evans sobre o estado de saúde de um dos gêmeos, que estava na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) da maternidade.

Nas redes sociais, a vencedora de A Fazenda 6 fez um relato emocionante sobre o nascimento dos filhos mais novos, mas buscou acalmar os fãs em suas redes sociais. Embora a criança esteja em observação, ela garantiu que tudo está bem.

“O Álvorozinho tirou o aparelho. Ele não está precisando de aparelho para respirar, enfim, tirou o negocinho e está respirando muito bem. Ele só está na sonda para tomar o leitinho”, começou a filha de Monique Evans.

Em seguida, ela relatou que Álvaro já iria para o quarto ficar com a família: “O meu principezinho está chegando. Eu já separei o look deles igual e vou tomar café da manhã com cada num peito, está com muito leite”.

Os gêmeos nasceram no dia 27 de novembro, e são fruto do casamento da modelo com Gustavo Theodoro. Eles já são pais de Ayla, de um ano.

