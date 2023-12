Garimpo ilegal: entenda o silêncio de Alexandre Pires diante da investigação da PF

O cantor Alexandre Pires segue em silêncio nas redes sociais depois de ser visto como suspeito em um esquema de garimpo ilegal em Terras Indígenas Yanomami (TIY). O famoso foi alvo de uma operação da Polícia Federal (PF) deflagrada na manhã da última segunda-feira (04).

Ao acessar o perfil oficial do pagodeiro no Instagram não há nenhum tipo de publicação, seja no feed ou no story, sobre a investigação feita pela PF. Ao descer a página de publicações, por exemplo, é possível ver shows e fotos do músico, como uma em que ele aparece abraçando Zeca Pagodinho.

Já no story não há nenhum tipo de post, nem sobre a agenda de shows ou as famosas publicidades, que dominam parte dos posts das celebridades brasileiras. Até o momento, a assessoria do cantor de pagode também não se pronunciou.

Entenda a investigação da PF

Na manhã desta segunda-feira (04), a Polícia Federal chegou ao apartamento de Alexandre Pires em Itapema. Segundo o inquérito da Operação Disco de Ouro, o pagodeiro teria recebido pelo menos R$ 1 milhão de uma mineradora. Mas, ao todo, a organização criminosa teria movimentado R$ 250 milhões.

A PF também fez uma força-tarefa para cumprir o mandado de busca e apreensão no cruzeiro do cantor, que está em Santos, litoral sul de São Paulo.

Alexandre Pires foi vocalista do Só Pra Contrariar (Reprodução/Instagram)

A polícia também cumpriu dois mandados de prisão, seis de busca e apreensão, expedidos pela 4ª Vara Federal da Seção Judiciária de Roraima, em Boa Vista (RR), Mucajaí (RR), São Paulo (SP), Santos (SP), Santarém (PA), Uberlândia (MG) e Itapema (SC).

Vale destacar que a Operação Disco de Ouro é um desdobramento de outra ação da Polícia Federal, que começou em janeiro de 2022, quando um foi revelado um esquema voltado para a “lavagem” de cassiterita retirada ilegalmente da terra Yanomami.

Na época, 30 toneladas de material extraído das terras foram encontradas na sede de uma empresa investigada e eram preparadas para envio ao exterior.

