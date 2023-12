Terra e Paixão: o desespero de Aline para proteger a gravidez; veja o que acontece

Na reta final de Terra e Paixão, Aline (Bárbara Reis) vive grandes emoções para conseguir seguir com sua gravidez. Agora, mais do que nunca, a protagonista da novela das 21 horas precisa fugir das maldades de Antônio (Tony Ramos), que descobre tudo sobre ela.

Os próximos dias serão eletrizantes para a personagem principal da novela da Globo e ela precisa fugir de Nova Primavera de uma vez por todas para proteger os gêmeos que espera. O pior é saber que o pai de Caio (Cauã Reymond) não aceita ser avô dos bebês.

Em cenas futuras de Terra e Paixão, o fazendeiro, que descobre a gravidez depois de uma conversa com Franco (Gil Coelho), durante uma visita, volta a ameaçar a rival e ainda a vida dos próprios netos: “Como é que ficou sabendo? Quem te falou essa história? Ou é boato?”, Antônio reage em pânico.

Terra e Paixão: Antonio não aceita ser avô dos filhos de Aline e faz ameaças (Cadu Pilotto/Globo)

Como tudo começa…

O amigo de Antônio revela que soube da novidade por causa de Laurita (Bruna Aiiso), que estava trabalhando no hospital da cidade de Terra e Paixão e viu Caio e Jussara (Tatiana Tiburcio) juntos: “Ela conversou com o médico. Parece que a Aline se sentiu mal e foi até o hospital, daí… Mas, olha, não precisa se preocupar, já está tudo bem com seus netinhos e com a Aline também”, dirá Franco.

O que ele não imaginava é que a notícia deixaria o vilão da novela escrita por Walcyr Carrasco muito irritado. Mas, na hora, Antônio reage fingindo alegria ao saber que vai se avô: “Não pode ser! Eu não posso ter netos, filhos dessa mulher! Eu tenho que fazer alguma coisa! Eu tenho!”, dispara ele, logo depois.

Momentos de tensão

Terra e Paixão: Aline e Caio se separam na reta final da novela da Globo (Paulo Belote/Globo)

Depois de saber que será avô, o vilão de Terra e Paixão manda alguns capangas ficarem de olho em Aline, que acaba recebendo um bilhete com ameaças.

Com medo do que pode acontecer com os filhos, ela decide fugir de Nova Primavera e ir para um lugar distante, onde Antônio não possa encontrá-la. Porém, ela abandona Caio também e vai viver em um convento.

