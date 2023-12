Anne Hathaway e Adam Shulman celebram 15 anos: ''sorte de estarmos juntos''

Em uma entrevista no The Drew Barrymore Show, Anne Hathaway revela a chave para os 15 anos de relacionamento com Adam Shulman. A atriz destaca a importância de crescerem juntos e compartilha o simbolismo por trás de uma tatuagem especial que representa a harmonia em sua união.

Anne Hathaway e Adam Shulman celebram uma jornada de amor que já dura 15 anos, com 11 anos de casados. A atriz, ao falar sobre o que mantém a admiração e amor mútuos, destaca a sorte de crescerem juntos. Em uma nota mais íntima, ela revela que possuem uma tatuagem simbólica, representando que, individualmente, são completos, mas juntos, são mais.

A tatuagem de Anne Hathaway e Adam Shulman é mais do que uma expressão artística; é um símbolo de sua união. Hathaway explica que a tatuagem representa a ideia de que cada um é completo por si só, mas juntos, formam algo maior. A atriz destaca a importância de não esperar que o parceiro a complete, mas sim que ambos escolham estar juntos para se tornarem melhores mutuamente.

Humor e uma noite memorável

Drew Barrymore brinca com a teoria de conspiração de que Shulman é a reencarnação de William Shakespeare, dada a coincidência dos nomes das esposas. Hathaway, em tom descontraído, comenta sobre a possibilidade e relembra seu segundo encontro em uma festa de Halloween de Barrymore, destacando a inspiração para seu papel em "Eileen".

Anne Hathaway e Adam Shulman são um exemplo de um relacionamento duradouro em Hollywood como trouxe a People, com a atriz compartilhando a alegria de celebrar a longevidade do amor, mesmo em uma noite chuvosa de aniversário.