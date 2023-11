Remake de Renascer: personagem de Vladimir Brichta coloca o dedo na ferida

Diferente das novelas fora do horário nobre, uma produção com o porte de Renascer tem que, além de entreter o público, levar debates relevantes e, por isso, que o remake da próxima novela das 21 horas vai discutir sobre o trabalho escravo, mas com uma linguagem mais atual.

Segundo o site F5, Bruno Luperi decidiu que o assunto deve aparecer na trama, que estreia no começo de 2024. O autor, que faz a adaptação do texto de Benedito Ruy Barbosa, seu avô, revelou que o tema será abordado na história do coronel Teodoro, vivido por Vladimir Brichta.

Remake de Renascer: Coronel Em 1993, coronel Belarmino "levou terror" em novela (Reprodução/Globo)

LEIA TAMBÉM: Terra e Paixão: 4 histórias esquecidas pelo autor; veja o que o futuro reserva

No remake de Renascer, o vilão maltrata e cobra muito dos funcionários pela estada de trabalho, colocando os homens em situação de risco no alojamento e acaba sendo denunciado e, na nova versão da novela da Globo, o personagem vivido por Vladmir é obrigado a responder sobre o caso à polícia.

Antonio Fagundes responde se está na novela

Antonio Fagundes ficou 44 anos na TV Globo, mas o veterano e a emissora decidiram finalizar o contrato de longa duração para assinar por obra e com o remake de Renascer sendo gravado muitos fãs querem saber se ele estará no elenco ou fará alguma participação especial.

No entanto, o famoso não assume qualquer compromisso com a próxima novela do horário nobre no canal, que tem estreia prevista para janeiro de 2024. Segundo ele, sua atenção está voltada para o teatro e o cinema.

Remake de Renascer: Antonio Fagundes responde se está no elenco (Divulgação/Globo)

“Eu sempre gostei muito de fazer televisão. Agora, estou me dedicando mais ao teatro e ao cinema”, disparou Fagundes, que voltou ao ar durante a reprise de O Rei do Gado, que também é de autoria de Benedito Ruy Barbosa, o mesmo criador da primeira versão de Renascer, em 1993.

O remake de Renascer conta com Humberto Carrão, Marcos Palmeira, Rodrigo Simas, Sophie Charlotte, Juliana Paes, Maria Fernanda Cândido, Marcello Melo Jr, Juan Paiva, Pedro Neschling, Almir Sater, Antonio Calloni, Irandhir Santos e Ana Cecília Costa, entre outros famosos.

LEIA TAMBÉM: Remake de Renascer: personagem importante sofre mudança radical; descubra qual