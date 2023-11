Thiago Nigro e Maíra Cardi voltam a ser alvo de críticas na internet

Uma foto publicada pelo coach de finanças Thiago Nigro ao lado da esposa, a coach e influenciadora digital Maíra Cardi, foi alvo de duras críticas pelos usuários das redes sociais.

Conforme publicado pela Marie Claire, a publicação em questão era uma imagem de despedida da casa em que os recém-casados e suas famílias passaram uma temporada de férias em Orlando, na Flórida.

Na legenda, em tom de reflexão, o empresário conta que raramente tem períodos de descanso em sua vida, visto que seguia em busca da liberdade financeira. Confira:

“Foram 10 dias por aqui. Dos meus 17 aos 27 anos, não tive um só período de descanso. Estudava em período integral, estagiava numa empresa de marketing e aos finais de semana e feriados, eu era barman e também trabalhava no Outback”.

“Depois disso, trabalhei quase 16 horas por dia por mais 5 anos, até chegar aos 33. Com o passar do tempo, eu atingir a liberdade financeira, mas também compreendi a importância do princípio do descanso”, revela.

Conselho aos seguidores

Além de falar sobre sua trajetória, o Primo Rico, como Thiago é conhecido, também deixou conselhos para seus seguidores.

“Quando estiver cansado, não desista. Descanse. E foi isso que vim fazer em Orlando com a família durante esses dez dias. Depois de ter pago o preço. Depois de ter dado tempo ao tempo. Depois de ter conquistado a liberdade. Obrigado a nossa família, que nos proporcionou esse momento incrível, e a todos de Orlando por nos receberem tão bem”.

No entanto, apesar da reflexão, a quantidade de malas na imagem chamou a atenção dos seguidores de Thiago.

“Pelo tanto de mala parece que passaram 10 anos por lá”, brincou uma seguidora

“A única coisa que eu reparei foi no tanto de malas. Como despacha tudo isso?”, questionou uma segunda seguidora.