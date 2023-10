Após seguidores suspeitarem que Maíra Cardi está grávida, Thiago Nigro abre o jogo

O mistério chegou ao fim! Após compartilhar imagens de suas férias em família em Orlando, nos Estados Unidos, Thiago Nigro, o Primo Rico, decidiu revelar a verdade sobre a suposta gravidez de Maíra Cardi.

Segundo a publicação do GQ, a resposta de Thiago veio diante do comentário de uma seguidora ao interagir com a publicação de uma série de fotos em família.

No domingo, 29 de outubro, Thiago publicou um álbum de fotos com a família na Disney. Na legenda, ele fez questão de publicar uma grande reflexão:

“O maior conselho que o maior investidor do mundo poderia dar, foi dito em um documentário que provavelmente a maioria de vocês não assistiu, e não é sobre dinheiro: ‘Você quer se associar com pessoas que são o tipo de pessoa que você gostaria de ser. Você irá nessa direção. E a pessoa mais importante nesse aspecto é seu cônjuge. Não posso enfatizar demais o quão importante isso é’.”

“Warren Buffet tem hoje 113 bilhões de dólares e 93 anos de idade, e de tudo, escolhe esse como seu conselho mais importante: ‘escolher bem sua esposa (ou marido)’. Estou muito feliz, e torço para que vocês, primos, possam vibrar pela felicidade alheia e viver bem ao lado de alguém que você ama, e que te ame de volta”.

Ele rebateu uma seguidora

Em meio aos comentários da publicação, uma seguidora conseguiu chamar a atenção de Thiago, que decidiu responder prontamente a ela.

A seguidora escreveu: “A esposa está grávida?? Ela está com uma barriguinha maior” e Thiago respondeu com um emoji revirando os olhos.

Em pouco tempo, seguidores comentaram a publicação e deixaram suas críticas ao comentário em questão: “Meu Deus, onde você está vendo barriguinha”, questionou uma pessoa ao que outra completou: “Cara, vocês não têm nada para fazer? Cada comentário sem noção”.

Uma terceira decidiu esclarecer com base nas roupas usadas por Maíra: “É só o volume do cós da calça com a camiseta justa por fora por conta do botão e as alças de passar o cinto. Só comparar com as outras fotos que ela está de biquíni”, finalizou.

Os boatos de uma gestação foram inflamados depois que Maíra apareceu com uma “barriguinha saliente” em um vídeo publicado nos stories do marido.

