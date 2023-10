Remake de Renascer: Maria Fernanda Cândido volta com tudo ao horário nobre

Depois de muita negociação e troca de personagem, Maria Fernanda Cândido volta à Globo para participar do remake de Renascer. Após seis anos fora da emissora, a atriz assinou um contrato para a adaptação de Bruno Luperi, que estreia em janeiro de 2024.

Como sabemos, ela foi substituída por Camila Morgado, mas resolveu que poderia interpretar outra personagem de destaque na produção do horário nobre. Fora desde A Força do Querer, de 2017, a famosa acertou com o canal para aparecer na primeira fase de Renascer.

Na novela, que é uma das maiores produções do próximo ano na Globo, Maria Fernanda será uma das pessoas responsáveis pelo sucesso de José Inocêncio, vivido por Humberto Carrão, na plantação de cacau. Mas, até o momento não sabemos o nome dela.

Antes do remake de Renascer, Joyce, de A Força do Querer, foi a última personagem fixa de Maria Fernanda Cândido na Globo (Reprodução/Globo)

O ator Antonio Calloni também está na primeira fase do remake de 2024. Na trama de Bruno Luperi, ele será Belarmino, que cria diversas emboscadas para o fracasso do protagonista.

Troca de personagem

Sem querer acertar o retorno às novelas das 21 horas por muito tempo, Maria Fernanda Cândido teria recusado um papel importante na segunda fase de Renascer, sendo substituída por Camila Morgado, que também esteve no remake de Pantanal.

O autor, neto de Benedito Ruy Barbosa, teria chamado a celebridade para Iolanda, a dona Patroa, que é fixa até o fim da novela e é esposa do vilão Teodoro (Vladimir Brichta), que teve o nome do antagonista mudado para Egídio.

Remake de Renascer: Atriz Camila Morgado assume personagem de Maria Fernanda Cândido (Reprodução/Globo)

Os atores Gabriel Sater, Chico Diaz, Evaldo Macarrão, Adanilo, Quitéria Kelly, Fábio Lago, Belize Pombal e Enrique Diaz também estão escalados para a primeira fase da produção.

Segundo a Globo, o remake da novela Renascer vai estrear na faixa nobre no dia 22 de janeiro, no lugar de Terra e Paixão, que chega ao fim no dia 19 do mesmo mês.

