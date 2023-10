Sexta-feira 13 em São Paulo: MIS promove maratona de filmes de terror na madrugada; saiba como participar

Nesta semana, o MIS promove uma maratona com produções arrepiantes de terror, com início na noite de sexta-feira 13. Os filmes serão reproduzidos no final da noite e ao longo da madrugada, com três obras do gênero.

Para quem comparecer à maratona do Museu, receberá uma cortesia que dá direito a um ingresso para a visitação da exposição ‘Terror no Cinema’. Além disso, poderão se deparar com três spoilers sobre o que será visto na exposição.

Saiba mais sobre o ‘Terror no Cinema:

De acordo com o Museu, os filmes foram selecionados pela mesma curadoria da exposição ‘Terror no Cinema’. No entanto, só serão revelados apenas no momento da primeira sessão da maratona.

Programação | Sexta-feira 13 no MIS

Filme 1 | 23h

“Uma surpresa completa. Algo totalmente fora de controle vindo diretamente do Colorado. Um filme impossível de ser adivinhado que seria escolhido. Eletrizar desde o primeiro título! O que pode dar errado nas férias?”

Filme 2 | 1h

“A arte de transformar uma arte em outra. Assim, esse filme pode ser descrito no meio de outros semelhantes. A identidade está em cada detalhe, em cada close, em cada escolha de cores. Grite! Corra! Este vermelho parece sangue.”

Filme 3 | 3h

“Há coisas que não devem ser tocadas. Jamais. Mas quando alguém resolve fazê-lo, a plateia se arrepia e se deleita. Em toda a parte do mundo há terrores e terrores. O que te assombra? Do que não se pode fugir?”

Serviço | Sexta-feira 13 no MIS