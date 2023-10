Conflitos de agenda? Estrela de ‘Wandinha’, Jenna Ortega tem destino atualizado em ‘Pânico 7’

Depois de ‘Pânico 7′ receber a confirmação de produção, diversos rumores sobre o elenco surgiram ao longo dias, apontando possibilidades de retornos, substituições e ausência de determinados personagens. Dentre os nomes, Jenna Ortega teve o nome pautado em relação a sua “não participação” da sequência.

Segundo informações do MyTimeToShineHello há algumas semanas, Jenna Ortega poderia não retornar ao sétimo volume da franquia slasher, haja vista seus conflitos com as agendas de trabalho. Vale lembrar que ainda não houve confirmação do cast, incluindo protagonistas e coadjuvantes.

Jenna Ortega deu vida à famosa ‘Wandinha’ na adaptação de Tim Burton para a Netflix, sendo uma das séries de sucesso da distribuidora. A produção se encaminha para a segunda temporada, sendo um dos motivos pelo qual poderia conflitar com o cronograma da atriz. No entanto, houve atualizações recentes sobre o papel da atriz.

Destino de Jenna Ortega

Apesar dos rumores, o The Wrap garantiu que Jenna Ortega segue comprometida com ‘Pânico 7′, embora sua agenda esteja, de fato, lotada. Apesar da participação da atriz ser definida como “improvável”, além de sua priorização à ‘Wandinha’, a famosa poderá seguir com a intérprete da icônica Tara Carpenter.

Diversos internautas acreditam que a presença da atriz na sequência poderá ser mais uma vez na cena de abertura. No entanto, fãs acreditam na possibilidade de uma morte da personagem desta vez, por meio do Ghostface. O que você acha?

Com uma nova roupagem, a produção contará com a direção de Christopher Landon (Freaky – No Corpo de um Assassino, A Morte Te Dá Parabéns), substituindo a dupla Tyler Gillett e Matt Bettinelli-Olpin, responsáveis pelo quinto e sexo volume da franquia.

Embora não haja previsão de estreia, o longa não vai demorar muito para chegar às telonas. Assista ao trailer de ‘Pânico 6′: