3 filmes para assistir no Dia das Crianças com a família; todos na Netflix

Além do feriado da Nossa Senhora Aparecida no dia 12 de outubro, também é comemorado o Dia das Crianças. A fim de fazer da tarde dos pequeninos um período proveitoso dentro de casa, nada melhor que reuni-los na sala e desfrutar de produções infantis em canais online de streaming.

Pensando nisso, trouxemos uma lista com três opções de filmes presentes na Netflix, a fim de tornar o Dia das Crianças ainda mais especial. Então prepare seu caderninho e vá anotando as indicações (ou tire um print da tela) para, assim, não se esquecer.

Claramente a plataforma de streaming comporta diversas produções destinadas à família. No entanto, trouxemos três delas como opção para aproveitar o feriado ao lado da criançada. Confira a lista de indicações abaixo:

1. Extraordinário (2017)

Extraordinário (2017) (Reprodução/Divulgação)

O filme sob a direção de Stephen Chbosky conta a emocionante trajetória de Auggie Pullman, um garoto que nasceu com uma deformidade no rosto, contabilizando 27 cirurgias plásticas. Aos seus 10 anos de idade, o menino passa a frequentar uma escola e enfrenta os desafios de se sentir pertencente e ser encarado como uma criança comum.

2. Pets: A Vida Secreta dos Bichos (2016)

Pets: A Vida Secreta dos Bichos (2016) (Reprodução/Divulgação)

Com a direção de Chris Renaud, ‘Pets’ é uma divertida produção que narra as aventuras de Max, um cão da raça terrier, que precisa aprender a conviver com Duke, o mais novo cachorro do seu dono. Conforme a dupla vai parar na carrocinha nas ruas de Nova York, eles se deparam com um coelho branco, líder de um exército de animais sem donos e passam a enfrentar os perigos de forma independente.

3. Matilda: O Musical (2022)

Matilda: O Musical (2022) (Reprodução/Divulgação)

Diferente do clássico de 1996, a releitura de ‘Matilda’, com o musical lançado no ano passado, aborda a mesma história de uma garota com habilidades extraordinárias. Embora a narrativa envolva os pais opressores da garota, a diretora abusiva em sua escola e seu apreço pelo conhecimento, a história é contada de uma forma completamente diferente (e com muitos números musicais).