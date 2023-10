Playboy lança concurso para encontrar as coelhinhas mais sexys às vésperas do Halloween

A "Playboy", uma marca icônica no mundo da sensualidade, está promovendo um desafio que está dando o que falar. Com o tema do Halloween, a marca está incentivando mulheres de todas as origens a abraçarem o famoso traje de coelhinha da "Playboy" e mostrarem seu lado mais sensual para as câmeras. A competição, que é aberta a todos, incluindo criadores de conteúdo e tem um único requisito: compartilhar fotos inspiradas em coelhos no Instagram e marcar @Playboy.

Os vencedores deste concurso terão a oportunidade de ganhar visibilidade em um dos Instagrams mais famosos do mundo, o da "Playboy", além de conquistar um lugar de destaque na mídia. Com o tema "o Halloween mais sexy de todos os tempos", a marca está se preparando para uma temporada de arrepiar.

pexels-cojanu-alexandru-10952531

A "Playboy", líder na plataforma digital de criadores, proporciona uma oportunidade única para que os principais criadores do mundo se conectem diretamente com seus fãs, expandam suas comunidades e construam seus próprios conteúdos pessoais e negócios comerciais.

A marca se dedica à liberdade criativa, expressão artística e à positividade sexual, consolidando a herança da "Playboy" na interseção entre cultura e sexualidade.

Este desafio é inclusivo, abrangendo todas as mulheres, desde criadoras de conteúdo até trabalhadoras de lojas e faxineiras. A mensagem é clara: durante o dia, todos podem se transformar em coelhos da Playboy.

Se você acha que o Halloween é apenas para sustos, pense novamente; agora é também uma oportunidade para mostrar seu lado ousado e exuberante. E o melhor de tudo, ainda há tempo de sobra para participar.

Em junho deste ano, a "Playboy" apresentou às suas talentosas modelos um desafio único: recriar fotografias históricas das décadas de 1970 e 1980, com ênfase nas vibrantes sensações retrô do verão.

Cada uma das vencedoras teve a honra de ser apresentada na página oficial da "Playboy" no Instagram, perpetuando a tradição de homenagear as icônicas imagens da revista ao longo dos anos.

Portanto, se você está pronto para abraçar seu lado mais sensual e participar de um concurso que celebra a autenticidade e a criatividade, a "Playboy" está de portas abertas. Prepare seu traje de coelhinha, capriche na foto e entre nessa competição única. Pode ser o Halloween mais ousado e inesquecível que você já teve a chance de vivenciar.