Estrela de "Game of Thrones" processada por crimes sexuais é banida das redes sociais

Estrela do popular seriado "Game of Thrones", Joseph Gatt compareceu ao tribunal em Los Angeles (EUA) nesta segunda-feira (2/10), ao lado de sua namorada Mercy Malik, para se defender de acusações de crimes sexuais contra crianças.

Com 51 anos, Gatt é reconhecido por seu papel como Thenn Warg no programa da HBO. Vestindo uma camisa preta e calça marrom, ele entrou no tribunal com calma e serenidade. As acusações contra ele incluem "contato com um menor por crime sexual", datando de abril de 2022, no Estado da Califórnia. Após uma audiência preliminar, Gatt foi libertado sob fiança e permanece em liberdade.

No ano passado, em abril, a estrela de "Lucky Man" foi presa e sua residência foi revistada por autoridades policiais da Divisão Juvenil e da Força-Tarefa de Crimes na Internet Contra Crianças (ICAC). Gatt foi autuado com um mandado de busca, relacionado ao crime em questão, e com um segundo crime por posse de arma de assalto.

Na audiência, o juiz Enrique Monguia, que preside o caso, adiou as audiências subsequentes até 4 de dezembro, alegando que a equipe de acusação necessita de mais descobertas antes que o caso prossiga. Gatt se declarou inocente de ambas as acusações feitas contra ele.

Desde sua libertação sob fiança, Gatt está sob restrições significativas. Ele não pode utilizar as redes sociais para nenhum fim que não seja o trabalho, nem passar tempo sozinho com menores sem supervisão, e também foi proibido de possuir pornografia. Uma semana após sua prisão, ele recorreu ao Twitter para negar veementemente as acusações:

"Obviamente, quero abordar as alegações absolutamente horríveis e completamente falsas feitas recentemente contra mim. Elas são 100% categoricamente erradas e imprudentes. Confirmei erros e informações enganosas no comunicado de imprensa de hoje. Estou cooperando totalmente com a polícia e o LAPD para chegar a fundo disso. Estou ansioso para limpar meu bom nome. Obrigado a todos os meus amigos e apoiadores que sabem que isso não é verdade e entendem que por razões legais não posso comentar mais nas redes sociais".

O caso de Joseph Gatt continua a atrair a atenção da mídia e do público, enquanto ele se esforça para defender sua inocência diante das acusações graves. A próxima audiência em dezembro marcará um ponto crítico neste processo em curso.