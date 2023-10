Eletricista que furtou famosa fita de Pamela Anderson e Tommy Lee revela vida de excesso e medo

No centro de um escândalo que chocou o mundo, Rand Gauthier, o audacioso eletricista por trás do roubo e venda da infame fita de sexo de Pamela Anderson e Tommy Lee, revelou como desperdiçou sua fortuna com prostitutas antes de ser perseguido pela máfia e "temer por sua vida", disse o DailyStar.

Tudo começou quando Tommy Lee e Pamela Anderson demitiram abruptamente a equipe de reforma de sua mansão em Malibu (EUA), alegando trabalho precário, deixando o eletricista Rand Gauthier com uma dívida de US$20 mil (R$100 mil).

Descontente e pronto para desistir da dívida, Gauthier, junto com um empreiteiro geral, voltou à propriedade do casal para recuperar suas ferramentas. Para sua surpresa, Tommy Lee os recebeu com uma espingarda, ordenando que saíssem.

Gauthier lembra: "Nunca fui muito popular, mas nunca tinha sido ameaçado com uma arma. Mexeu com a minha cabeça."

A raiva de Gauthier se transformou em sede de vingança. Ele queria despojar Tommy Lee de sua aura de invencibilidade e fazê-lo perceber que era apenas um mortal. Assim, Gauthier planejou roubar o cofre gigante da mansão, e foi durante esse ato que ele encontrou a famosa fita de sexo do casal.

Gauthier e um parceiro copiaram a fita e tentaram encontrar um distribuidor, mas enfrentaram várias rejeições devido à falta de autorizações assinadas de Tommy e Pamela. Desesperados, recorreram a um homem com conexões com uma família mafiosa de Nova York para financiar a operação. A fita se espalhou rapidamente, e eles logo se viram em apuros com uma gangue de motoqueiros, supostamente enviada por Tommy Lee.

Gauthier também revelou que recebeu uma mensagem no Facebook com o nome de Tommy Lee, que dizia: "Ei, seu viadinho. A fita de sexo de Pam e Tommy é o artefato de celebridade roubado mais famoso do planeta", com um sorriso acompanhando a palavra "roubado".

O eletricista, agora temendo por sua vida, confessou que desperdiçou seus lucros ilícitos em champanhe e prostitutas todas as noites. A atração pela fama e fortuna era irresistível, levando-o por um caminho escandaloso de extravagância.

Com uma quantia considerável do dinheiro da máfia que financiou a divulgação da fita, Gauthier, um ex-ator pornô e agora eletricista, se viu com montanhas de dinheiro enquanto se entregava aos prazeres da vida.

No entanto, com a fita fora de controle, Gauthier precisou se esconder por mais de um ano, temendo retaliações de todos os lados. Eventualmente, teve que fechar sua operação, mas ainda devia dinheiro ao financiador ligado à máfia. Para pagar sua dívida, ele trabalhou como cobrador para a organização.

À medida que a fita circulava fora de seu controle, Gauthier se concentrou em seu trabalho como eletricista e se afastou de amigos que acreditavam que ele estava acumulando enormes lucros. Mais tarde, ele se mudou para longe da costa, em busca de uma vida tranquila.

Em 2014, quando questionado sobre a fita, ele disse às pessoas que a havia roubado, mesmo que não acreditassem nele. Sobre a fita em si, ele disse à Rolling Stone: "Era fofo. Eles estavam apaixonados, eram um casal e estavam apenas se divertindo um com o outro, e acho isso ótimo. Estava com inveja. Eu gostaria de ter algo assim".