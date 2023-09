“Foi amor à primeira vista!”Jojo Todynho anuncia que vai adotar Francisco, um garoto de Angola

A cantora Jojo Todynho revelou no Instagram que já começou os procedimentos para adotar um menino que conheceu durante a viagem a Angola, chamado Francisco, e que foi paixão instantânea. “Olhei para ele e falei: Esse menino é meu filho”, contou.

Jojo disse que esteve em Luanda para participar como madrinha de um projeto social, matou a saudade dos amigos e ainda foi homenageada durante a visita a uma escola.

“O menino que veio me homenagear era o Francisco. Eu estava tão empolgada olhando para outras crianças, que não prestei atenção que ele estava lendo de costas para mim. Quando o professor o colocou de frente para mim, foi surreal. O olho dele brilhava, quando ele falava para mim. Foi uma conexão diferente, não tem explicação”, contou ela.

A funkeira disse que se emocionou e chorou muito com esse contato e já falou com o presidente de instituição para ver se consegue fazer o processo de adoção do garoto. “Perguntei para ele: ‘E se eu quiser te levar embora?’. Ele respondeu: ‘Vou embora com você’”, disse Jojo.

LEIA TAMBÉM: Marisa Orth desabafa: “tive uma relação conturbada com meu filho único”

“Se tudo der certo eu vou adotar o Francisco. Ele vai ser o meu filho. Vou dar a ele uma oportunidade de educação melhor, de uma vida melhor. Não estou dizendo que ele não recebe amor e carinho da família, mas também vai receber muito amor e carinho aqui da minha família e dos meus amigos”, disse.

Jojo disse que ficou com a história da Glória Maria na cabeça e que tem esperança de se tornar mãe do garoto. “Vou ver uma forma, se a família autorizar eu trazer ele para cá, de eu continuar ajudando a família dele lá. Mas agora é orar, deixar as coisas acontecerem. Estou com muita esperança.”