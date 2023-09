Marisa Orth desabafa: "tive uma relação conturbada com meu filho único"

A renomada atriz brasileira Marisa Orth compartilhou detalhes íntimos sobre os desafios que enfrentou como mãe, abrindo o coração sobre sua relação complexa com seu filho único, João Antonio, de 24 anos.

Em uma entrevista sincera para o podcast Theorapia, apresentado por Theodoro Cochrane, Marisa Orth, aos 59 anos, revelou que sua jornada na maternidade nem sempre foi fácil. Ela admitiu que, em um determinado momento, teve uma relação conturbada com seu filho único.

Marisa descreveu a complexidade da maternidade, especialmente quando se é mãe de um único filho. Ela compartilhou como se sentia culpada por trabalhar demais e por não compreender completamente a personalidade de seu filho a tempo. A atriz explicou que, em sua perspectiva, algumas características de João Antonio eram interpretadas como frustrações de seus próprios desejos.

Ela refletiu: ?É um egocentrismo de mãe. Porque é muito difícil. Ao mesmo tempo, me culpo por ter mimado demais, por ter dito 'sim' muitas vezes, e me culpo por ter sido rígida em diversas ocasiões. Dizem que no primeiro filho você comete erros, e no segundo você é uma especialista. No entanto, só tive um filho. É uma frustração que eu tenho, de não ter tido outro filho.?

Marisa Orth compartilhou como a decisão de buscar ajuda através da terapia surgiu devido ao comportamento de seu filho. Ela revelou que o relacionamento deles estava se tornando cada vez mais tenso e que ambos tinham pavios curtos. O ponto de virada ocorreu quando João Antonio, de forma surpreendente, concordou em fazer terapia, mas com uma condição: que sua mãe se juntasse a ele.

Assim, mãe e filho embarcaram em uma jornada de terapia familiar, o que acabou sendo uma experiência transformadora para ambos. Marisa Orth enfatizou que a terapia foi fundamental para melhorar sua relação e resolver conflitos familiares. Ela expressou que, embora ainda tivesse suas próprias culpas, estava em um lugar melhor em relação a elas.

A história de Marisa Orth é um lembrete de que a maternidade pode ser uma jornada complexa e desafiadora, mas também é possível superar obstáculos e fortalecer os laços familiares com amor, compreensão e ajuda profissional.