Vai voltar? Kevin Williamson compra lado de Neve Campbell e faz apelo para seu retorno em ‘Pânico 7’

Kevin Williamson, co-criador da franquia de terror slasher ‘Pânico’, comprou o lado de Neve Campbell após a saída da atriz no último e sexto volume lançado. A artista teria se recusado a continuar em seu marcante papel na trama, a protagonista Sidney Prescott, após não concordar com a proposta de cachê, que segundo ela não competia ao peso de sua personagem depois de anos na produção.

Durante uma entrevista ao podcast Happy Horror Time, Williamson comentou sobre a ausência de Campbell na trama, pela primeira vez no sexto volume, quando perguntado sobre a saída da atriz.

“Eu a conheço muito bem, a amo, a adoro, e foi o que ela quis e isso é ótimo para ela”, disse Williamson. “Eu amo todos os envolvidos em Pânico e tudo o que posso dizer é, paguem o dinheiro a ela. Seria o que eu faria, daria o dinheiro para ela.”

“Tenho certeza de que há um número em que eles possam concordar, que fará os dois lados felizes, então espero que um dia eles resolvam isso”, continuou o roteirista.

Entenda o contexto:

‘Pânico 7′ é confirmado

Após o sucesso do sexto volume de ‘Pânico’, lançado em março deste ano, ‘Pânico 7′ foi confirmado como sequência. Na direção da continuação, Christopher Landon confirmou sua posição na franquia. Também diretor de ‘A Morte Te Dá Parabéns’, ‘Freaky – No Corpo de um Assassino’ e ‘Atividade Paranormal: Marcados pelo Mal’, Landon realizou uma publicação no Twitter para confirmar a continuidade no projeto.

Pela primeira vez, ‘Pânico’ não teve a supervisão de Wes Craven (1939-2015) e a bola foi passada para os diretores Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillet no quinto e sexto volume. No entanto, a fórmula da franquia foi mantida mesmo com a inserção de um novo grupo de personagens, mesclado aos antigos.