Kanye West e Bianca Censori Banidos de Companhia de Aluguel de Barcos em Veneza por 'Exibição Indecente'

Após escândalo de ?exibição indecente? na Itália, Kanye West e Bianca Censori são banidos para sempre por empresa de aluguel de barcos em Veneza.

Um escândalo envolvendo Kanye West e sua ?esposa? australiana, Bianca Censori, resultou em um banimento vitalício de uma empresa de aluguel de barcos em Veneza. O casal causou indignação na última segunda-feira ao ser flagrado em um aparente encontro sexual durante um passeio de táxi aquático em Veneza, com West expondo suas nádegas em frente a turistas.

imagem_2023-09-04_192439095

Fotos mostraram o rapper dos EUA, de 46 anos, sentado na parte de trás do barco, enquanto Censori, de 28 anos, ajoelhava-se entre suas pernas.

A Venezia Turismo Motoscafi, a empresa que alugou o barco para o casal, informou ao Daily Mail Australia que eles ?não são mais bem-vindos? em seus barcos.

Em um comunicado, a empresa condenou o comportamento ousado do casal, enquanto confirmava que não tinha conhecimento do que ocorreu no barco ter sido tornando público. ?A bordo, o motorista teve que ficar de olho no tráfego e não viu essas obscenidades. Se isso tivesse acontecido, ele teria imediatamente desembarcado e denunciado os transgressores às autoridades?, afirmaram.

?Além disso, havia uma terceira pessoa a bordo do táxi, que acompanhou o Sr. e a Sra. West e obstruiu a visão do capitão para a popa de qualquer maneira. Nós nos dissociamos completamente de tais atos e comportamentos. O Sr. West e sua esposa certamente não serão mais bem-vindos a bordo dos barcos de nossa empresa.?

A Venezia Turismo Motoscafi é uma das principais empresas de navegação privada de Veneza, contando com uma impressionante lista de clientes celebridades, incluindo Lady Gaga, Harry Styles, Florence Pugh, Jennifer Lopez e Ben Affleck.

O banimento vitalício ocorre depois que diversos críticos online argumentaram que o ato de West constituía ?indecência pública?, uma acusação que pode resultar em uma multa de até AU$520, de acordo com a Corte Constitucional Italiana.

West e Censori têm causado indignação entre os moradores locais nas últimas semanas por suas escolhas de roupas peculiares enquanto passam férias na Itália, sendo as críticas especialmente mirando em Censori por ?andar praticamente nua? no país católico conservador.