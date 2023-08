Remake de Elas por Elas: Personagem de Thalita Carauta é mãe solo na novela

Quando o remake de Elas por Elas começar, Thalita Carauta dá vida a personagem Adriana, uma mãe solo que cuida de Ísis (Rayssa Bratillieri) e trabalha em sua clínica veterinária e pet shop, que administra com a ajuda de filha e da tia, Marlene (Maria Ceiça).

Na novela, que vai substituir Amor Perfeito, na faixa das 18 horas da TV Globo, as três moram juntas, passando por todas as felicidades e perrengues. Mas, Adriana também arruma tempo para encontrar o seu grupo de amigas da adolescência, que deixa a vida um pouco mais leve.

Remake de Elas por Elas: Maria Clara Spinelli, Karine Teles, Deborah Secco, Kesia, Isabel Teixeira, Thalita Carauta e Monica Iozzi, que precisou deixar o elenco da novela (João Cotta/Globo)

Mas, e o amor? Este é um assunto que a personagem do remake de Elas por Elas, que estreia em setembro, não gosta nada de comentar, já que no passado, no último encontro do grupo, há 25 anos, ela terminou o noivado com Jonas (Dani Flomin/Mateus Solano) após descobrir que Helena (Fernanda Lasevitch/Isabel Teixeira) estava grávida dele.

“Acredito que ‘Elas por Elas’ tem uma trama que gera identificação porque começamos a relembrar nossa adolescência, as músicas da época, e a nos perguntarmos como estão os amigos daquela época que perdemos contato. Acho que todo mundo tem um pouco essa nostalgia”, comentou Thalita sobre a nova produção da Globo.

Remake de ‘Elas por Elas’ conta com grandes mudanças após decisões da alta cúpula da Globo (Foto: Divulgação/Globo)

Agora, ao reencontrar as amigas, Adriana volta a cruzar também com seu amor da adolescência, de quem ainda gosta. Para complicar ainda mais a situação, Ísis se envolve justamente com Giovanni (Filipe Bragança), filho de Jonas e Helena. Com essa reaproximação, todos terão que conviver com as escolhas do presente, mas também com as consequências dos atos do passado.

Com estreia marcada para setembro, o remake de Elas por Elas é escrito por Thereza Falcão e Alessandro Marson e tem direção artística de Amora Mautner. A obra original foi criada por Cassiano Gabus Mendes, que volta na nova versão.

