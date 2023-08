Remake de Elas por Elas: Segredo de Taís destrói a personagem de Deborah Secco

No remake de Elas por Elas, Késia dá vida a Taís, uma mulher linda, elegante e muito bem-resolvida. Trabalhadora desde cedo, a personagem ganha a vida como modelo e conquistou o seu lugar no mundo.

Além de uma das personagens mais importantes da novela, que será exibida no lugar de Amor Perfeito, na faixa das 18 horas, ela está ligada à família e mora com os pais, Raquel (Mariah da Penha) e Evilásio (Cosme dos Santos), e com o irmão, Mário Fofoca (Lázaro Ramos).

“Eu estou muito feliz, muito animada e muito grata. É minha primeira novela, mas não é meu primeiro trabalho, e ainda assim acho que até agora não caiu a ficha de que estou nesse projeto”, contou a atriz, que estreia na TV Globo.

Lazaro Ramos volta à Globo e vive Mário Fofoca no remake de Elas por Elas (Mauricio Fidalgo/Mauricio Fidalgo/Globo)

Sobre o trabalho ao lado das demais atrizes protagonistas de Elas por Elas, Késsia afirma que o trabalho é emocionante: “Está sendo muito forte trabalhar com mulheres que eu tenho tanta admiração. Dá uma ansiedade, mas é uma delícia”.

No começo da novela da Globo, que estreia em setembro, Taís surge apaixonada e muito feliz por ter encontrado o seu verdadeiro amor, mas a boa fase começa a ruir quando ela reencontra o grupo de amigas de adolescência.

Maria Clara Spinelli vive primeira protagonista transexual no remake de Elas por Elas (Reprodução/Instagram)

Neste encontro, a personagem de do remake de Elas por Elas descobre que aquele que acreditava ser o homem de sua vida, que se apresentou a ela como Herbert e dizia trabalhar como coach, é na verdade Átila (Sergio Guizé), marido de Lara (Deborah Secco), situação que a deixa abalada e precisando ter forças para processar tal revelação e também decidir se conta ou não para sua amiga.

“Desde o início, a Amora disse pra gente fazer de verdade, mas também se divertir. Então acho que é isso que estamos fazendo: um trabalho sério, mas que é também um grande faz de conta profissional”, comenta Késia.

