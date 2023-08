Vai ficar em casa? 5 séries e filmes para assistir neste fim de semana

Com serviços de streaming intermináveis, filmes de grande sucesso chegando aos cinemas a cada semana e um fluxo constante de novas séries que nos dizem que devemos assistir, pode ser bem difícil tentar acompanhar. Claro, mantemos nossos olhos em listas como os títulos mais assistidos da Netflix, mas os grandes sucessos nem sempre valem a pena assistir. Então, como você analisa tudo isso?

Fique tranquilo que você não precisará rolar mais a tela entre seus streamings. Facilitamos um pouco o seu trabalho ao indicar quais valem neste final de semana com essas seleções da Netflix e Prime Video.

Do aguardado filme Vermelho, Branco e Sangue Azul ao retorno de Only Murders in the Building, aqui está o que assistir neste fim de semana.

5 séries e filmes para assistir neste fim de semana

Vermelho, Branco e Sangue Azul | Prime Video

O que acontece quando o filho do presidente dos EUA e o herdeiro “sobressalente” do trono real britânico devem fingir ser melhores amigos depois que um mini escândalo ameaça prejudicar seus respectivos países? Bem, a hostilidade entre eles evolui rapidamente para um romance nesta comovente comédia romântica baseada no romance de Casey McQuiston, de 2019, com o mesmo nome.

Império da Dor | Netflix

Esta série dramática limitada explora o terrível nascimento da crise dos opioides, focando especificamente na Purdue Pharma e na ascensão do OxyContin. O elenco inclui Uzo Aduba, Matthew Broderick e Taylor Kitsch.

As Flores Perdidas de Alice Hart | Prime Video

Quando a jovem Alice Hart fica repentinamente órfã, ela vai morar com sua misteriosa avó em uma fazenda de flores. Enquanto está lá, Alice começa a descobrir segredos sobre sua família. A série limitada é uma adaptação do romance homônimo de Holly Ringland.

Heartstopper | Netflix

Sim, a espera finalmente acabou, carregadores Narlie. A segunda temporada da comédia romântica sobre amadurecimento, que estreou em 3 de agosto, continua a seguir Nick e Charlie enquanto eles lidam com um novo conjunto de desafios depois de se assumirem.

O Poder e a Lei | Netflix

Mickey Haller pode conduzir seus negócios jurídicos na parte de trás de seu carro Lincoln, mas não subestime sua capacidade de fazer o trabalho. A parte 2 da segunda temporada deste grande drama jurídico da Netflix estreou na semana passada e continua a ser uma das séries mais assistidas no serviço de streaming.

