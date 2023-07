Barbies brasileiras: veja as celebridades que se transformaram em Barbie, além de Kelly Key

“Sou a Barbie Girl, se você quer ser meu namorado, fica ligado”: se esse trecho de música te lembra algo é porque, com certeza, você cantou muito essa música nos anos 2000, com a voz de Kelly Key. Antes mesmo de sonharmos com a live action do filme Barbie que estreia hoje nos cinemas, a cantora brasileira já interpretava a boneca da Mattel em um clipe inesquecível.

Mas, fora essa sessão nostalgia, a cor rosa invadiu o mundo todo e o filme dirigido por Greta Gerwig, com Margot Robbie e Ryan Gosling nos papéis principais de Barbie e Ken, se tornou um dos assuntos mais comentados dos últimos meses. E, agora a nossa Barbie brasileira resolveu entrar na onda rosa com um vídeo nostalgia em que ela se torna a própria Barbie.

Na última quarta-feira, 19 de julho, Kelly Key publicou um vídeo em sua conta no Instagram com a sua música de sucesso “Sou a Barbie Girl”, que entrou para o top das músicas mais ouvidas do Brasil, para prestar homenagem a essa canção icônica. No vídeo, a cantora recriou uma cena do filme de Gerwig, tirando os sapatos e se mantendo nas pontas dos pés, assim como a própria boneca, e dizendo: “Eu tenho certeza que você lembrou de mim! Vamos combinar que de Barbie eu entendo!”.

Apesar de sua música não estar na trilha sonora do filme, para nós brasileiras e brasileiros, sem dúvidas, essa é a única música da Barbie possível.

Celebridades que também se transformaram em Barbie

Não foi só Kelly Key que se transformou em Barbie antes da estreia do live action! Bianca Andrade, influenciadora e empresária, fez uma publicidade impressionante para a Warner Bros., vivendo um dia como Barbie.

Na legenda, a ex-BBB escreveu: “A Barbieland vai ficar ainda mais ROSA! 💖O filme do ano tá chegando e eu realizei o SONHO de viver uma das minhas maiores referências de empoderamento: a BARBIE! Afinal, é com ela que a gente aprende que pode ser o que quiser”.

Na última semana, as influenciadoras Gkay e Franciny Ehlke também incorporaram a boneca Barbie no cinema, em um vídeo icônico em que Lucas Rangel pergunta para elas se elas estão ali para comprar o ingresso ou só para fazer parte da “trend do momento”. Assista abaixo:

E você, já separou o seu look rosa para assistir a estreia do “filme do ano”? Ainda não? Confira algumas dicas abaixo de looks para arrasar hoje nos cinemas: