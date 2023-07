Falta uma semana: confira looks para assistir ao filme ‘Barbie’ no melhor estilo Barbiecore

A espera está quase acabando: finalmente o filme da Barbie está prestes a ser lançado! Nesta quinta-feira, 20 de julho, o longa chegará aos cinemas e, se você também está ansiosa para essa estreia, prepare-se para viver a experiência por completo.

Que tal ir assistir o filme com a estrela Margot Robbie no melhor estilo Barbiecore? Afinal, que melhor maneira de aproveitar a magia da boneca Barbie, do que se vestir como uma, mergulhando em um mundo completamente rosa?

Dicas de looks para assistir ao filme ‘Barbie’ no melhor estilo Barbiecore

Estética da barbie

Combine uma camiseta gráfica com a imagem icônica da boneca favorita de todos com uma calça jeans. Complete o look com sandália e blazer rosa, além de acessórios delicados como pulseiras e brincos em tons de prata. Este conjunto captura perfeitamente a essência da Barbie.

Barbie fashionista

Para um look bem fashionista, combine um vestido rosa bebê com estampa da Barbie, com uma camiseta de manga comprida branca por baixo (afinal, estamos no inverno, não é mesmo?). Complete com uma bota ou tênis branco e um chapéu estilo bucket hat também rosinha.

Come on, Barbie, let’s go party!

Nada mais Barbiecore do que uma camisa e calça de tecidos leves e no mesmo tom. O fato de ser um look monocromático já traz a elegância que a Barbie precisa ter. Ouse e arrase!

Casual Barbie

Crie um visual descontraído e confortável com calça jeans destroyed, tênis branco, um moletom branco para esquentar nesses dias frios e complemente com um blazer oversized rosa choque. Além de ser perfeito para ir ver o filme, é estiloso e confortável.

Seja a Barbie-girl

Nada mais Barbie do que um look inteiramente rosa, com um conjunto pink de cetim. Além de ser completamente estiloso, fica lindo e confortável para ir assistir ao filme e forma um visual harmonioso e sofisticado.

