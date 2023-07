Lady Di: o icônico anel de noivado da princesa Diana não era para ser de Kate Middleton

O anel de safira do noivado de Lady Di com Charles teria sido dado a Harry Foto: Reprodução

Quando o príncipe William pediu Kate Middleton em casamento com o icônico anel de noivado de sua falecida mãe em 2010, nós ficamos sabendo apenas metade da história.

Acontece que o anel da princesa Diana - uma safira facetada de 12 quilates cercada por 14 diamantes solitários e cravejada em ouro branco 18K - não era realmente do príncipe William. De acordo com uma reportagem do The Sun, o anel na realidade foi herdado pelo irmão mais novo, o príncipe Harry.

De acordo com a publicação, quando Lady Di morreu em 1997, o príncipe Harry teve permissão para escolher uma peça da coleção de joias de sua mãe e escolheu o anel. Mas quando o príncipe William estava se preparando para propor a Kate Middleton, Harry ofereceu a seu irmão a joia.

Vale ressaltar que Harry ainda não havia conhecido Meghan Markle, mas o gesto altruísta significava que Harry não seria capaz de dar a herança de família para sua futura esposa.

Isso adiciona outra faceta à já complexa história do anel. Antes de estar no dedo de Kate, foi apresentado a Diana pelo príncipe Charles em fevereiro de 1981. Notavelmente, o design de Garrard era um item de estoque, o que significa que qualquer pessoa poderia pegar a mesma peça - os anéis reais são tradicionalmente feitos sob medida. No entanto, Diana os usava mesmo depois que ela e Charles se separaram (e até o divórcio ser finalizado em 1996).

Ainda sobre Harry e Meghan, hoje a ex-atriz usa um anel de três pedras, que apresenta um diamante central de Botswana ladeado por dois diamantes menores (também) da coleção particular de Lady Di.

Leia também: