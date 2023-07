Verde é a cor do momento? Confira os 3 looks de Kate Middleton usando a cor em Wimbledon

Reprodução Kate Middleton em evento real com os brincos de safira e diamante da princesa Diana Foto: @coutureandroyals (Instagram)

Kate Middleton, de 41 anos, fez três aparições em Wimbledon na última semana e, nas três vezes, a princesa exibiu um tom diferente de verde em seus looks.

Vamos dar uma olhada em todos os três de seus visuais durante o mais antigo torneio de tênis do mundo, Wimbledon, totalmente verdes.

1º look: Princesa Diana vibes

Quando Kate Middleton compareceu ao segundo dia do campeonato de tênis, ela apareceu com um blazer verde menta e branco de dois tons da Balmain, que combinou com uma saia maxi branca plissada e saltos brancos.

O visual foi claramente um aceno para sua falecida sogra, a princesa Diana. Em setembro de 1990, Lady Di usava um blazer muito semelhante enquanto assistia ao desfile do aniversário da Batalha da Grã-Bretanha da varanda do Palácio de Buckingham.

2º look: Verde limão

No décimo terceiro dia de campeonatos, a princesa de Gales escolheu um vestido midi limão e chiffon da Self-Portrait. O ajuste incluía um top boucle com cinto e uma saia maxi plissada, e a princesa combinou o vestido com sandálias Gianvito Rossi de camurça bege.

Nesse dia, a princesa de Gales presenteou a campeã Marketa Vondrousova com seu troféu, após vencer a final de simples feminino.

3º look: Uma final em família

No último dia do campeonato de Wimbledon, Kate foi acompanhada por seu marido, o príncipe William (41), e seus dois filhos mais velhos - o príncipe George (9) e a princesa Charlotte (8).

Para seu terceiro look, a princesa de Gales manteve o tema verde, com um vestido esmeralda de Roland Mouret. O vestido assimétrico apresenta um detalhe de babado no ombro e uma fenda nas costas.

Após a sequência de looks na cor rosa, parece que agora o verde é sua nova cor favorita.

