O aceno de Kate Middleton para o príncipe Louis, que estava “muito chateado” por não ir a Wimbledon

Os fãs da realeza sempre ficam felizes quando Kate Middleton e o príncipe William, ambos de 41 anos, levam os seus filhos para os passeios reais com ele. E, no último final de semana, puderam ver o casal de Gales junto aos dois filhos mais velhos para o último dia de Wimbledon. No entanto, se havia uma coisa que estava faltando, era o príncipe Louis e suas expressões fofas e engraçadas.

No 14º dia do campeonato de Wimbledon, o príncipe e a princesa de Gales trouxeram o príncipe George, 9, e a princesa Charlotte, 8. Mas enquanto o príncipe Louis, 5, não esteve presente, mas sua mãe deu a ele uma mensagem sutil no início do fim de semana.

Segundo a Hello! Magazine, a princesa de Gales confessou que seu filho de 5 anos estava “muito chateado” por não poder assistir à final de Wimbledon com seus irmãos mais velhos. Conforme observado pela publicação, crianças pequenas não têm permissão para assistir ao jogo no Royal Box, a menos que sejam membros da família real.

Ainda assim, a princesa Kate disse a Ella Ottaway, coordenadora de crianças, jovens e famílias do All England Lawn Tennis Club, “[o príncipe Louis estava] muito chateado por não vir hoje”. E segundo um gandula da quadra, o jovem real já está investindo no jogo. “[Louis] tenta praticar em pé e ficar sério como nós”, disse o gandula Joel, de 16 anos.

Claro, Kate Middleton, sendo a mãe atenciosa que ela é, queria que seu filho mais novo soubesse que ela ainda estava pensando nele. Assim, na final feminina do dia anterior, a princesa de Gales ostentou um par especial de brincos de pérolas, os mesmos que ela usou no batizado do príncipe Louis em 2018. Segundo a GB News, esta é a única vez que a princesa Catherine usa os brincos em público desde o batizado.

Mas, melhor ainda, o canal também observou que, quando a princesa de Gales foi se sentar naquele dia, ela acenou diretamente para uma câmera de TV (provavelmente para seu filho, o príncipe Louis).

