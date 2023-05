‘Nada a declarar’: após morte do ex, Gretchen curte praia acompanhada do marido

Carlos Marques, de 60 anos, o empresário português que foi casado com a cantora Gretchen por sete anos faleceu na última quinta-feira em decorrência de complicações no tratamento de uma leucemia.

Carlos e Gretchen ficaram casados até 2020, mas desde então a cantora não mantinha mais contato com ele e preferiu não se manifestar sobre o ocorrido. “Não tenho nada a declarar”, disse.

O casal, nos anos em que viveram juntos, estive no reality Os Gretchens, do Multishow, e Power Couple, da Record TV.A morte de Marques foi revelada por Jenny Miranda

“Eu recebi a notícia agora há pouco e tenho sonhado com ele há algum tempo. Nunca vou esquecer de tudo que me ensinou e de todos os momentos que eu e meus filhos estivemos com você! Um dia vamos nos encontrar”, escreveu a Jenny.

LEIA TAMBÉM: Georgina Rodríguez, parceira de Cristiano Ronaldo, aposta em nova atividade que pode impressionar a web

Ex-mãe

Em todas as suas postagens, Jenny se refere a Gretchen como “ex-mãe”. Jenny é mãe de Bia Miranda e disse que Gretchen a proibiu de usar seu nome. “Ela me proibiu de falar o nome dela. Estou proibida judicialmente. A única forma que encontrei de me referir a ela foi como assim”, disse.

A cantora brasileira Gretchen não respondeu diretamente a sua filha, mas fez uma postagem cujo remetente é certeiro.

“Ai ai. Não adianta provocações, mentiras, fingir sentimentos que nunca existiram, incitar as pessoas com informações falsas, nada. Eu não vou dar cliques nem palco para ninguém. Muito menos pra quem precisa de usar o nome dos outros e situações para poder ser comentada e lembrada. Fica a dica. Falsidade aqui não passa”, citou a rainha do ‘Conga la Conga’

Na praia

Para mostrar que prefere ficar longe de tudo isso, Gretchen compartilhou no final de semana um registro onde aparece apenas de biquíni em uma praia de Portugal, acompanhada do atual marido, o saxofonista Esdras Souza.