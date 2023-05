Georgina Rodríguez, parceira de Cristiano Ronaldo, aposta em nova atividade que pode impressionar a web

Pelas últimas semanas, Georgina Rodríguez, 27, tem sido um dos destaques da mídia. A famosa tem sido mencionada pelos os boatos do andamento de seu relacionamento com Cristiano Ronaldo, 38, o lançamento da segunda temporada de sua série documental na Netflix e seu estilo de vida na Arábia Saudita, país onde o casal tem vivido.

Ao iniciar uma nova atividade, Georgina Rodríguez usou seu perfil no Instagram para mostrar aos seguidores o que tem feito. Por meio dos stories, a modelo e influencer registrou alguns vídeos em que surge dançando, incluindo um quadradinho típico do funk carioca.

Georgina iniciou suas aulas de twerk, um estilo de movimento que contém funk e hip-hop. A famosa, que conta com quase 50 milhões de seguidores em suas redes, pode acabar impressionando a web com sua atividade. Com menções correndo pela mídia, em especial a europeia, os olhos dos internautas estão atentos a seus movimentos.

Leia mais:

Georgina vira destaque entre internautas brasileiros após interação inesperada

Georgina Rodríguez acabou ganhando a atenção dos brasileiros em suas redes sociais, após interagir em publicação da influenciadora digital, Karoline Lima, 27, na última quinta-feira (11).

Cecília, filha de Karoline Lima com o jogador Éder Militão, completou 10 meses de vida e recebeu uma publicação especial nas redes sociais da mãe, com registros da comemoração do mêsversário. Um detalhe que chamou a atenção foi o comentário de Georgina Rodríguez na postagem da influenciadora.

A modelo argentina depositou um emoji de coração na publicação de Karoline Lima, causando alvoroço no meio dos internautas. Após a interação, diversos usuários da rede social distribuíram adjetivos às famosas, como “rainhas” e “poderosas”.

Karoline aproveitou o momento e brincou com a situação, declarando: “Já estou combinando tudo com ela [Georgina] de levar Cristiano para o Real Madrid” brincou, mencionando o time em que Éder Militão joga atualmente.