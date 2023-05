‘Tudo mentira’: Mãe de Cristiano Ronaldo quebra silêncio sobre crise envolvendo o jogador e a parceira Georgina Rodríguez

Juntos desde 2016, o jogador Cristiano Ronaldo, 38, e a modelo Georgina Rodríguez, 29, sempre foram um casal restrito à polêmicas na mídia. Contudo, a dupla não foi poupada das suposições que envolviam o relacionamento de ambos no ano de 2023, iniciadas pelos portais europeus.

Ao circular que Georgina e Cristiano estariam se separando devido a uma crise no relacionamento, a mãe do jogador resolveu quebrar o silêncio. Dolores Aveiro, de 68 anos, negou que o filho e a nora estejam seguindo caminhos diferentes.

“É tudo mentira. Todos os casais discutem. Portanto, isso é tudo uma mentira”, declarou Dolores, de acordo com o portal português Flash.

Leia mais:

Fruto dos boatos

Em uma conversa ao site OK Diario, o jornalista Abel Planelles alegou ter tido contato com o relato de uma fonte ligada ao casal. De acordo com ele, a testemunha confirmou que, de fato, existia uma crise entre a modelo e o jogador.

“A testemunha me escreve e me diz que ‘a crise entre Cristiano e Georgina é totalmente real’”, disse Abel. “Ela tem o contato de uma pessoa que trabalha com voos particulares. Diz que eles tiveram uma discussão monumental, aos gritos. A Georgina entrou no avião toda furiosa e não cumprimentou ninguém, mas o Cristiano foi educado”.

Conforme alguns veículos europeus, Cristiano ainda teria se irritado com o comportamento de Georgina perante à mídia, assim que passou a ganhar visibilidade. Isso ocorreu logo depois da estreia da segunda temporada de uma série documental da modelo na Netflix, chamada ‘Soy Georgina’.

Embora os boatos tenham se espalhado, a famosa conseguiu driblar e contradizer algumas menções que teria recebido sobre seu relacionamento com a família do jogador. Confira: