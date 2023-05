‘Foto zero produzida’: Gabi Brandt mostra primeira foto de Beni

Três dias após da a luz a seu terceiro filho, a influencer digital Gabi Brandt, de 27 anos, postou a primeira foto de Beni, em uma imagem que, segundo ela, não teve qualquer tipo de produção.

“Dia das Mães no começo de mais um puerpério, tudo bagunçado, foto zero produzida e eu não poderia estar mais realizada! Vocês me ensinaram o que é amor, felicidade, resiliência, força e tudo que sou hoje é graças a vocês!”, disse Gabi.

A influencer já tem outros dois filhos, Davi e Henri, todos com o ex-marido Saulo Poncio.

“Meus meninos!!!! Sou eternamente grata por poder ser mãe de vocês, e não importa o que aconteça, independente da circunstância, eu dou minha vida por vocês!”, disse neste domingo em uma postagem do Dia das Mães.

A amiga Pocah foi uma das seguidoras que comentou a imagem. “ai gente, lindos demais”, disse. “Máquina de parir filho bonito”, disse outra.

Algumas seguidoras comentaram que ficaram abismadas de Gabi, após três dias de cesárea, já conseguir ficar sentada. " Eu demorei muito tempo pra me sentar assim, e ela tá pleníssima sentada kkk”, disse uma seguidora.

Separados

Gabi e Saulo estão separados desde março de 2022, mas mesmo assim o pai acompanhou todo o parto de seu terceiro filho e até participou do vídeo que a influenciadora postou nas redes sociais.

Na época da gravidez, ela destacou que enfrentava uma gravidez de risco. “Foi contada de uma maneira péssima, mas não deixa de ser uma coisa boa. Eu estou muito feliz, tenho ficado muito preocupada, tenho sofrido muito com essa fragilidade, por ser uma gravidez muito de risco. Mas eu estou muito feliz. Todo mundo sabia que eu queria ter mais filhos, nunca foi segredo pra ninguém. Eu sempre expus aqui, em todas as caixinhas de perguntas que me faziam essa pergunta, eu dizia que sim. Sempre deixei isso muito claro”, disse.

Na época, ela esclareceu que ela e Saulo estavam tentando consertar o relacionamento do casal, que já vinha desgastado, e acabou engravidando novamente.