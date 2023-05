Sem pudor, Tatá Werneck tira tudo para viver sua personagem na novela Terra e Paixão

Terra e Paixão: Após 10 anos, Tatá Werneck retorna para as novelas da Globo (João Miguel Júnior/Globo)

Em seu retorno às novelas, Tatá Werneck diz estar pronta para tirar tudo ao dar vida à sua personagem de Terra e Paixão, Anely. Após cinco anos longe das novelas, a atriz e comediante promete causar ao interpretar Anely, que leva uma vida dupla como stripper na internet!

Em entrevista ao Splash, Tatá contou detalhes sobre sua preparação para a novela e afirma não ter pudor para gravar as cenas mais ousadas, apesar de depois ficar “cheia de vergonha”.

Na nova trama de Walcyr Carrasco, Tatá dá vida a personagem Anely. Com uma vida dupla, ela se mostra uma pessoa recatada e tímida para amigos, familiares e seu namorado. Mas quando a porta do quarto se fecha ela assume seu lado sexy e ganha a vida como stripper em um site de conteúdo adulto.

Após 5 anos, Terra e Paixão marca o retorno de Tatá às novelas, e ela garante que isso só aconteceu por ser um convite especial de Walcyr Carrasco. “Ele mudou minha vida. Estava muito encaminhada para seguir apenas como apresentadora e abrir mão das novelas, mas pensava: só uma pessoa pode me fazer mudar de ideia. E era ele”.

Preparação intensa

Segundo Tatá, a retomada da rotina de gravações está dando trabalho, principalmente no que diz respeito aos horários.

“Ainda estou me acostumando, gravar uma novela tem um ritmo muito intenso para o dia a dia”, conta.

O que torna o ritmo ainda mais intenso para as gravações é toda a preparação que envolve o desenvolvimento do personagem, o que no caso de Tatá significa uma rotina intensa de malhação e estudos.

“Me apaixonei de verdade por fazer exercícios. Comecei a correr, malhar. Tenho um glúteo que já recebeu muitos elogios, e que veio a falecer na gravidez. Agora estou focada na bunda e ela já cresceu. Ele fica grande muito rápido e sinto isso ao vestir uma roupa”, explica Tatá.

Sobre a vida dupla da personagem, ela revela também ter pesquisado os motivos que levam as pessoas a optarem por esse tipo de trabalho: “As pessoas ganham muito bem. Pesquisei os motivos que as levam a entrar nesses sites, e são inúmeros, todos legítimos. Não entrei em lives para ver a intimidade das pessoas”.

