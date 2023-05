‘Perdón que te salpique’: Shakira é vista com Tom Cruise e manda indireta para Piqué em evento

Shakira teve um encontro inesperado com Tom Cruise no último final de semana (Matias J. Ocner / AP / ASSOCIATED PRESS/Matias J. Ocner, Carl Juste / Miami Herald., AP)

O final de semana foi agitado para Shakira! Além de participar da premiação da Billboard e ganhar o prêmio de ‘Mulher do Ano’, a cantora colombiana foi vista na manhã do último domingo, 07 de maio, na quinta partida do Grande Prêmio Mundial de Fórmula 1.

Reprodução Shakira e Tom Cruise no GP dos Estados Unidos (Shutterstock)

O evento automobilístico sempre atrai diversas celebridades, mas o que mais chamou atenção da mídia local foi a chegada da colombiana ao lado do ator de Hollywood, Tom Cruise.

O momento foi capturado pelas câmeras do meio PitLane Motor. “Nos EUA, o tema VIP é outra coisa. Tom Cruise e Shakira juntos na pista. Tenha cuidado ao mexer na caixa do Aston Martin para não se molhar“, publicaram em tom de brincadeira.

En EEUU el tema VIP es otra cosa. Tom Cruise y Shakira juntos por la pista. Cuidado al pasar por el box de Aston Martin no sea que les salpique.https://t.co/6N9AHSLwj1#MiamiGP #F1 pic.twitter.com/kfqI0PrCBx — PitLane Motor (@PitLane_F1) May 7, 2023

Shakira manda indireta para Piqué no Billboard’s Latin Women in Music

No final de semana agitado da cantora, ela não poderia de enviar uma indireta ao seu ex, Gerard Piqué, já que se tornou cotidiano em todas as suas aparições. Na noite de sábado, 6 de maio, Shakira ganhou o prêmio de ‘Mulher do Ano’ no evento que homenageia artistas latinas, Billboard’s Latin Women in Music.

A artista lançou uma mensagem inspiradora para todas as mulheres do mundo e fez menção ao recente rompimento com o astro do futebol: “não importa tanto se alguém é fiel a você ou não, o que realmente importa é que você continue sendo fiel a si mesmo ”, disse a colombiana, fazendo o público do evento ir a loucura, já que muitas mulheres se identificaram com sua situação e sua luta.

Além disso, ela destacou a importância de se cercar de outras mulheres para se fortalecer e não deixar se abater pelas circunstâncias ou pessoas: “tocamos em temas que não podiam ser tocados e falamos coisas que não poderia ser dito”, rompendo com a ideia generalizada de que a mulher deve ser quieta e submissa: “Chega um momento na vida de toda mulher quando o desejo de sermos perfeitas é substituído pelo desejo de sermos autênticas”.

Shakira finalizou com uma linda mensagem: “mais do que a mulher do ano, devemos celebrar o ano da mulher porque juntas demos um passo adiante”.

Leia também: