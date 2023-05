Tem história com o estilista: o sexy vestido preto que Shakira usou no Billboard Awards

Shakira foi considerada a 'Mulher do Ano' no Billboard’s Latin Women in Music (Instagram: @billboardlatin)

A carreira de Shakira e seu impacto musical foram homenageados na noite de sábado, 6 de maio, no Watsco em Coral Gables, na Flórida, durante a primeira edição do Billboard’s Latin Women in Music, onde ela levou o título de ‘Mulher do Ano’.

A colombiana foi aplaudida de pé pela poderosa mensagem de empoderamento que deu após receber o prêmio das mãos de seu amigo e também cantor, Maluma, que chegou a fazer uma espécie de reverência à colombiana ao anunciar o prêmio.

Depois de levar um dos prêmios mais importantes da noite com o título de ‘Mulher do Ano’, Shakira se tornou a grande protagonista da gala onde não só sua carreira foi homenageada, mas também a de Thalía como ‘Poderosa Global’ e ainda o de Ana Gabriel como ‘Lenda Viva’.

Shakira se juntou a elas quando subiu ao palco para receber seu prêmio fazendo um dos discursos mais impactantes de sua carreira, onde falou sobre as mudanças que passou em sua vida, além de dedicar o prêmio para sua mãe, Nidia Ripoll:

“Apesar das dificuldades que você enfrentou este ano, você ainda está de pé, com seu amor sem limites e resiliência. Para mim, mamãe, você foi a mulher do ano”. Disse Shakira, acrescentando: “Somos mais corajosas do que pensamos. Acho que também somos mais independentes do que fomos ensinadas a ser”.

Vestido de vingança ou uma ode ao empoderamento?

Shakira compareceu à premiação com um visual já clássico, composto por um vestido curto e justo com detalhes de cinto no decote tomara que caia e acabamento cut size, assinado por David Koma, combinando com plataformas Versace Salón Tempest.

Esta não é a primeira vez que Shakira optou por um look do estilista David Koma, pois quando a colombiana ensaiava uma coreografia para sua música junto com Bizarrap, ela optou por uma peça esportiva recortada David Koma X Koral. Por sua vez, este mesmo designer criou sua própria versão daquele cinto icônico que Shakira usou em seu vídeo para ‘Whenever, Wherever’.

