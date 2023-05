Key Alves tatuou bandeira do México, mas fãs questionam: “É da Itália”

A jogadora de vôlei e ex-BBB Key Alves compartilhou com seus seguidores do Instagram uma série de tatuagens que, segundo ela, representam tudo que viveu no confinamento do reality show da TV Globo.

“Eu decidi fazer uma homenagem tatuando POSTURADA E CALMA meu bordão do bbb...fizemos a Chave, meu emoji em homenagem aos meus fãs, tatuamos também o coração com a bandeira do México e uma homenagem linda que meus fãs fizeram ao falecimento do meu avô enquanto estava confinada, que foi as coordenadas de uma estrela onde se encontra ele hoje”, disse Key.

Mas alguns dos seguidores questionaram se realmente era a bandeira do México. “Essa bandeira ai é da Itália”, disse uma seguira. “Você tatuou a bandeira da Itália e não México”, disse outro fã.

Ocorre que as duas bandeiras são verde, branca e vermelha, na mesma ordem de cores, mas a bandeira do México tem um brasão central, enquanto a italiana é plana, não tem nenhuma inscrição, então para os fãs, a bandeira, na realidade, é a italiana.

Interpretações à parte, os fãs também lembraram que o bordão “posturada e calma” foi criado pelo MC Guimê quando estava no confinamento do BBB com a atleta. “Foi o guime que te deu esse bordão, neh, no bbb!”, disse um deles. “Eita que vc devia agradecer ao Mc Guimê por esses títulos”, afirmou outro.

FIM DE ROMANCE

A jogadora de vôlei aproveitou ainda para atualizar o status de suas redes sociais, após o fim do romance com Gustavo cowboy e disse que ainda não ficou com mais ninguém depois do romance.

Key disse que foi pega de surpresa pela decisão do ex-namorado e que ainda não setniu vontade de ficar com mais ninguém.