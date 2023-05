“Eu apanhava muito”: Vítima de violência doméstica, Palmirinha aguentou calada até filhas se casarem

Quem acompanhou a vida de Palmirinha Onofre nas tardes na televisão não imagina que ela tenha vindo de um lar violento e que apanhou do marido até o casamento da segunda filha, quando se separou.

Em uma entrevista que deu à apresentadora Marília Gabriela (De Frente com Gabi), ela revelou detalhes de seu casamento e a relação abusiva com o marido, que, segundo ela, era muito machista. “Eu apanhava muito, ele tinha muitas mulheres”, contou, com os olhos marejados. “Era um mau elemento. E me deixou por outra”, disse.

Palmirinha, que ainda não tinha dados os primeiros passos na TV (isso só ocorreu quando ela já estava com 63 anos), Na época, ainda totalmente dependente do marido, ela explicou os motivos que a fizeram aguentar as casada (e calada) as surras por tantos anos. “Naquela época, a mulher separada não prestava. Tinha medo de que minhas filhas não fizessem um casamento bom por ter uma mãe separada. A mulher separada não tinha boa fama, sabe?”, contou à Marília Gabriela.

“Quando minha segunda filha casou eu me separei”, disse durante a entrevista, que garantiu que já tinha perdoado ele (Mário) por tudo isso. “Que Deus o conserve em bom lugar”, disse.

PROBLEMAS DE SAÚDE

Neste domingo, aos 91 anos, Palmirinha faleceu em São Paulo, após quase um mês de internação na Unidade Paulista do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, em São Paulo para tratar de problemas renais crônicos.

Apesar de sempre alegre e comunicativa, Palmirinha estava bastante debilitada nos últimos dias, segundo contou suas duas filhas, e enfrentava muitas dores. “Nestes últimos dias ela estava sofrendo muito. Tinha muitas dores. Não podíamos mexer nela, que tinha muitas dores”, disse uma das filhas durante o velório da culinarista e apresentadora.