Morte de Palmirinha: saiba como foram os últimos dias da apresentadora no hospital

A apresentadora e culinarista Palmirinha Onofre, de 91 anos, estava internada desde 11 de abril com problemas renais crônicos e veio a falecer neste domingo na Unidade Paulista do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, em São Paulo.

Sempre alegre e ativa, a culinarista já estava bastante debilitada e sofrendo muito com o agravamento dos problemas renais, de acordo com as filhas da apresentadora, Tânia Rosa e Nanci Balan.

“A gente tentou preservar ao máximo a condição em que estava. Ela estava muito debilitada. Nestes últimos dias ela estava sofrendo muito. Tinha muitas dores. Não podíamos mexer nela, que tinha muitas dores”, disse.

Apesar do estado grave, suas filhas disseram que Palmirinha se mantinha serena. “Ela nunca reclamou, estava bem serena sempre. Nunca disse que tinha dor, porque não queria incomodar a gente, que a gente visse que estava sofrendo. Ela não queria preocupar a gente”, contaram.

A morte de Palmirinha movimentou as redes sociais e diversos famosos se manifestaram nas redes, triste com a notícia, como a amiga e também culinarista Ana Maria Braga, que apresenta o programa Mais Você, nas manhãs da Globo: “Uma das mulheres mais fortes que conheci”, disse Ana.

Os atores Ari Fontoura, Tatá Werneck, Rodrigo Hilbert, entre outros, também lamentaram a morte da ‘vovô Palmirinha’, como era carinhosamente chamada por todos.

Em uma postagem feita na própria rede da apresentadora, familiares relembraram que ela estrou tarde na TV, já com 63 anos, em um programa da Sílvia Popovic, na Band, e a partir daí não parou mais. “Exemplo de mãe que sempre batalhou para sustentar sua casa, dar educação e uma vida digna com qualidade para suas três filhas, Palmirinha é referência de mulher guerreira que também soube empreender e superar as dificuldades da vida”, disse.