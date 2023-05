Daiane dos Santos quebra tudo ao som do funk e garante o 1º lugar na Dança dos Famosos

A ex-ginasta Daiane dos Santos deu o que falar com sua apresentação no Dança dos Famosos! Esbanjando carisma, talento e energia, Daiane conquistou a plateia e os jurados ao se apresentar ao som do funk, ritmo desta fase da competição.

Conforme publicado pelo Gshow, a apresentação aconteceu no último domingo, 7 de maio, e marcou mais uma rodada do quadro Dança dos Famosos, apresentado por Luciano Huck no ‘Domingão com Huck’.

Com passos incríveis e um duplo twist logo no início da música, Daiane conquistou notas altíssimas que garantiram o primeiro lugar na tabela geral da competição.

Entre os jurados, Jonathan Azevedo foi o primeiro a dar seu parecer sobre a apresentação da artista: “Ela elevou o funk a um outro patamar”.

Para o júri artístico, a performance da ex-ginasta foi digna de um sonora nota 10 e Susana Vieira não poupou elogios: “A gente deve tanto a ela. Hoje ela nos mostrou ser uma bailarina. Muito obrigada pelo seu talento”.

Ela conquistou o júri técnico!

Além de conquistar a plateia e o júri artístico, Daiane também arrancou elogios do júri técnico, em especial de Zebrinha que deu sua maior nota na competição até o momento: 9.1.

“Todo mundo aqui está procurando a dança certa, a nota certa, o passo certo e eu sempre esperei que você fizesse isso comigo e hoje você fez”.

Carlinhos e Jesus e Ana Botafogo também se renderam à performance de Daiane e garantiram mais duas notas 10 além de não pouparem elogios a forma como a ex-ginasta incorporou suas habilidades à coreografia.

“É aproveitar a sua arte, as possibilidades, toda a sua experiência e trazer para a arte da dança. Vocês trouxeram isso hoje. Você estava com sangue no olho”, finalizou o coreógrafo do júri técnico.

