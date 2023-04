‘Seu mundo cai’: Esta doença afastou Carla Diaz da Dança dos Famosos

Sucesso em muitas novelas e também com uma passagem marcante no “BBB”, a atriz Carla Diaz voltou aos holofotes da Globo ao aceitar participar da “Dança dos Famosos”. Mas, além de brilhar no palco, a famosa também contou que este não foi o primeiro convite feito pela produção.

Segundo a atriz, ela precisou rejeitar um primeiro chamado para o quadro em 2020, quando tinha 29 anos e teve conhecimento sobre um diagnóstico de câncer na tireoide: “Estar no ‘Dança dos Famosos’ era algo que sonhava desde a adolescência. Tive que negar o convite na época que descobri o câncer para cuidar de mim”, contou ela, ao ser entrevistada pela revista Quem.

Após câncer, Carla Diaz vai para Dança dos Famosos (Reprodução/Globo)

De acordo com a atriz, o nódulo foi descoberto no estágio inicial e ela foi submetida a uma cirurgia para retirada de parte da tireoide. Mas, mesmo com tudo dando certo, Carla revela que não foi fácil descobrir a doença: “Foi um diagnóstico bem delicado, seu mundo cai. É um processo delicado até a gente entender o que está acontecendo e descobrir saídas. Hoje, estou curada, foi solucionado na cirurgia, mas foi um momento delicado na minha vida”.

Depois do tratamento, Carla Diaz retornou à Globo ao aceitar participar do “BBB 21″, onde foi alvo de críticas, namorou e até enfrentou o temido Quarto Branco. Agora, dois anos depois, ela mostrou que tem muito gingado e fôlego para dançar: “Agora entendo que era para ser neste momento e com essa produção. Estou muito feliz. Tem sido uma grande realização”, completou.

Carla Diaz dá um show na Dança dos Famosos (Reprodução/Globo)

Em sua última apresentação na Dança dos Famosos, Carla Diaz dançou zouk e chamou a atenção do público, principalmente pelas acrobacias executadas entre ela e o parceiro, Diego Basílio: “Tinha tido experiência com a dança na infância com algumas personagens, mas nunca tinha tido a oportunidade de aprender de fato a dançar”, disse a famosa.

Segundo a atriz, o programa é um desafio pessoal: “Temos poucas horas de ensaio para aprender coreografia e ritmos novos. Sem contar que nunca estive no lugar de ser julgada. Mas estou muito feliz”, disse Carla.

