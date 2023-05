Saiba tudo sobre India Ria Amarteifio, estrela de ‘Rainha Charlotte: Uma história Bridgerton’

A série derivada de Bridgerton da Netflix, Rainha Charlotte: Uma história Bridgerton, finalmente chegou ao streaming. A nova série dramática oferece um vislumbre da história de origem da rainha, desde sua ascensão ao poder até sua romântica (e não se esqueça da sensual) história de amor com o rei George.

E, se você ficou curioso sobre quem é a atriz de 21 anos, India Ria Amarteifio, que atualmente está enfeitando nossas telas de televisão como a jovem Rainha Charlotte, aqui está tudo o que sabemos.

Além de seu papel titular na série que estreou esta semana, em que outros programas de TV e filmes ela estrelou? E há quanto tempo ela está atuando?

Confira tudo o que sabemos sobre a atriz India Ria Amarteifio

Quem é a Índia Ria Amarteifio?

Índia Ria Amarteifio é uma jovem atriz britânica que cresceu em Twickenham, Londres. Ela atua desde criança, iniciando sua carreira no West End, que apresenta algumas das maiores produções e peças nos palcos de Londres.

Além de atuar, a atriz também tem uma profunda paixão pela dança. Ela fez o teste para fazer parte da Richmond Academy of Dance em 2012 e mais tarde ganhou uma bolsa para ir para a Sylvia Young Theatre School.

Do que se trata a personagem dela, Rainha Charlotte, na série prequela de ‘Bridgerton’?

Inspirado na popular série Bridgerton, Rainha Charlotte: Uma história Bridgerton é uma prequela que conta a história de uma jovem rainha Charlotte, muito antes de ela se tornar a governante da Ton.

Amarteifio faz sua grande estreia no primeiro episódio da série, onde interpreta Charlotte, também conhecida como futura esposa do rei George. Mas, com base no primeiro teaser oficial, ela não parece interessada na vida real.

“Por que eu?” ela pergunta, ao que alguém responde: “Charlotte, há destinos piores do que casar com o rei da Inglaterra”.

Mas, quando Charlotte descobre que o rei está guardando um segredo obscuro, ela assume a responsabilidade de criar seu próprio assento na monarquia.

Quais outros papéis a atriz já estrelou?

Quando criança, Amarteifio fez sua estreia no West End como a jovem Nala em O Rei Leão, em 2011. Ela também apareceu em produções teatrais de Matilda, o Musical e A Fábrica de Chocolate, onde interpretou o papel de Violet Beauregarde.

Em 2013, ela finalmente fez a transição do teatro para a tela ao aparecer no filme da BBC One, intitulado Gangsta Granny.

Ela passou a estrelar outras séries de televisão como The Interceptor, a nona temporada de Doctor Who, The Evermoor Chronicles, Line of Duty e O túnel.

Antes de conseguir o papel principal na prequela de Bridgerton, Amarteifio fez sua estreia no cinema na comédia dramática de 2019, Unidas pela Esperança. Ah, e ela também estrelou a série de ficção científica de 2022, The Midwich Cuckoos.

