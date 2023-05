Maíra Cardi e Thiago Nigro revelam o destino da lua de mel do casal

Maíra Cardi e Thiago Nigro, o Primo Rico, já tem dada para subir ao altar!

Conforme informações da Caras, o casamento mais comentado dos últimos dias está marcado para acontecer ainda em 2023, no segundo semestre.

Maíra e Thiago ficaram noivos apenas 1 mês após assumirem o relacionamento em março de 2023. O pedido, feito por ele nas águas do Rio Jordão, foi descrito como “completamente emocionante” por sua noiva.

A data da oficialização da união foi confirmada durante a participação dos noivos no PodCats da última segunda-feira, dia 1º de Maio. Conforme os planos dos dois, o casamento acontecerá no dia 26 de agosto e contará com a presença dos filhos de Maíra.

“A Sophia estava comigo anteontem olhando os vestidos. Em geral, artista pode fazer o casamento no dia que quiser, mas pessoas normais trabalham. A gente resolveu fazer num sábado por conta da família, então provavelmente vamos pegar um hotel para ficar com as pessoas um dia depois ou um dia antes”, conta.

A Lua de Mel já tem destino definido

E para matar uma curiosidade dos fãs do casal, Maíra e Thiago também revelaram que já tem definido o destino de sua lua de mel, mas que uma pequena incompatibilidade de datas os fez mudar de ideia na hora de bolar a viagem.

“A gente ia para o Japão, mas descobrimos que as cerejeiras florescem só em abril. Então, a gente mudou para a Grécia”, conta Thiago.

Além disso, em uma publicação recente, Maíra compartilhou um registro acompanhada pelos filhos e também revelou que pretende ter mais dois filhos em seu novo casamento. A influenciadora já é mãe de Sophia, fruto de seu casamento com Arthur Aguiar, e de Lucas, que tem 22 anos e é filho de Nelson Rangel, antigo companheiro da influenciadora.