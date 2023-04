Pausa na dieta: Maíra Cardi come pizza na Itália enquanto o noivo tem surpresa desagradável

Após passarem alguns dias viajando por Israel, Maíra Cardi e Thiago Nigro estão de volta ao Brasil. Enquanto encaravam a viagem de volta para casa, o casal fez uma escala em Roma e aproveitou o momento descontraído para saborear uma pizza.

O registro do momento foi compartilhado por Thiago nos stories de seu Instagram, onde ele aproveitou para reforçar que, apesar de estarem “fugindo” da dieta, a pizza é na versão “sem glúten”, o que garante algumas “calorias a menos”.

Na imagem, o noivo de Maíra Cardi também aproveita para ressaltar o destino final da viagem do casal, e segue adotando um novo estilo de looks, deixando de lado as roupas pretas e usando uma paleta de cores mais parecida com a da companheira, em tons mais claros e combinando.

O retorno do casal acontece após uma viagem focada na espiritualidade. Em Israel, Maíra e Thiago conheceram locais sagrados e a coach também foi batizada pelo amado nas águas do Rio Jordão, mesmo local onde ele se ajoelhou e a pediu em casamento.

Surpresa desagradável para o Primo Rico

Enquanto aproveitava a viagem ao lado da amada, Thiago Nigro, também conhecido como Primo Rico, precisou lidar com surpresas desagradáveis no âmbito profissional.

Conforme publicado pelo O Tempo e apurado pelo jornalista Thiago Sodré, do jornal O Dia, Carlos Busch pediu para deixar de participar dos negócios de Thiago.

O pedido chega após outros dois sócios do coach de finanças anunciarem sua saída. Segundo as informações, a principal insatisfação entre os executivos da presidência e diretoria das empresas de Thiago é o fato do empresário desejar controlar sozinho todos os seus negócios.

Carlos Busch era considerado um dos executivos essenciais da companhia, possuindo mais de 25 anos de experiência no mercado de vendas e marketing e atuando de forma ativa em toda a América Latina.

