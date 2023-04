“Te amo filho. Para sempre”: No dia que completaria 25 anos, mãe visita túmulo de MC Kevin

Passados dois anos do acidente que o matou, neste sábado o cantor MC Kevin completaria 25 anos e sua mãe, Valquiria Nascimento, visitou o cemitério onde ele está enterrado e fez uma declaração de amor para o filho em suas redes sociais.

“Fala que ama hoje. Beija hoje. Peça perdão hoje. Porque realmente o amanhã só pertence a Deus. Te amo filho. Para sempre 17: 27. Tá difícil aqui sem você, mas obrigada por tudo. Sem palavras para falar o quanto eu amo você. Tenho certeza que você se foi, mas o amor que eu tenho por você é para sempre”, disse.

Coincidentemente, hoje também é o aniversário da irmã de Kevin, a outra filha de Valquiria. “Hoje eu consigo entender porque Deus me deu dois filho no mesmo dia e anos diferentes. Deus levou um, mas deixo outro para me amar, me dar carinho. Amo vocês para sempre até o último dia da minha vida. Kevin, você faz falta aqui, mas sei que você tá fazendo festa no céu”.

LEIA TAMBÉM: “Todo racista tinha que tomar uma coça”: Jojo Todynho diz que está assustada com casos de racismo

MORTE DE KEVIN

Ex-marido de Deolane Bezerra, Kevin Nascimento Bueno morreu em 16 de maio de 2021 ao cair da sacada de um apartamento em um hotel do Rio de Janeiro, quando vivia um dos melhores momentos de sua carreira musical.

LEIA TAMBÉM: “Deus está no controle”: Lexa posta foto com irmão após enterro de ente querido

Segundo o inquérito policial, o cantor tentou pular da varanda do quarto onde estava para o andar de baixo para não ser pego pela esposa com uma garota de programa, mas escorregou e despencou do quinto andar do prédio. O caso foi registrado como morte acidental.