“Deus está no controle”: Lexa posta foto com irmão após enterro de ente querido

A cantora Lexa ficou bastante emocionada ao abraçar seu irmão por parte de pai após acompanhá-lo no enterro de sua avó e visitar lugares de sua infância. Ela compartilhou fotos e um vídeo do momento em família.

“Hoje foi um dia diferente, fomos ao enterro da avó ( por parte de pai ) do meu irmão e fizemos desse dia o mais leve possível, revisitamos locais quando éramos crianças, a sorveteria que íamos, o ponto jovem que fica em Icarai e a pracinha que brincávamos. Eu e meu irmão sempre cuidamos um do outro, sempre foi assim, nessa época ainda não tínhamos nossa princesa @wennyisa e vivemos muitas coisas… estudamos no IEPIC um colégio público que íamos andando todos os dias. Deus é bom o tempo todo! Dessa vida levamos os bons momentos, te amo muito meu irmão amado @euisaaclacerda espero que seu dia tenha sido um pouco menos doloroso. Venho vivendo dias difíceis, mas Deus está no controle de tudo.”

Após o funeral, Lexa levou o irmão Isaac Lacerda para tomar sorvete e os dois caminharam pelo parque onde brincavam quando garotos. Depois, eles param em uma lanchonete para fazer um lanchinho e registraram o momento.

Nos comentários, o irmão agradeceu Lexa por estar com ele neste momento doloroso. “Amor da minha vida obg por passar este dia difícil cmg”, disse.

Guimê

Os fãs da cantora, porém, não deixaram passar batida a oportunidade de voltar a tocar em um ponto bastante doloroso para Lexa: seu casamento com Guimê!

“Lexa volta com o Guimê,ele tá sofrendo muito e vc também. Sua mãe tem razão volta pra ele”, disse uma de suas seguidoras.

Desde que se separou do marido, Lexa tem evitado falar sobre a relação dos dois, mas há alguns dias fez um comentário sobre o problema com o imóvel que ele perdeu na Justiça por falta de pagamento. “Ele se lascou mesmo com esse contrato que ele assinou. Ele pegou uma casa toda lascada…porque destruiu a casa…vocês não viram como a casa estava antes. Eu tenho dado de construtora, eu tenho dado de tudo”, disse.