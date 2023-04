Feira do Livro da Unesp acontece neste mês de abril em São Paulo

Após dois anos sendo realizada virtualmente, a Feira do Livro da Unesp finalmente volta a acontecer presencialmente - e já tem data marcada. Para quem é ávido por livros, anota na agenda: começa no dia 12 de abril, uma quarta-feira, e segue até o dia 16, no domingo.

Mas para quem prefere mesmo o conforto de casa, a feira também fará uma versão online, mas com um desconto um pouco menor. Enquanto presencialmente os livros saem 50% mais barato que o preço de tabela, pelo site oficial do evento os descontos ficarão na casa dos 40%.

A feira reúne livros de diversos gêneros, em catálogos de cerca de 135 editoras. Embora tenha surgido como uma forma de universitários encontrarem livros acadêmicos a preços reduzidos, a Feira do Livro da Unesp tem de tudo: literatura infantil, juvenil, clássica e contemporânea, além de entretenimento, acadêmicos e profissionais, religiosos e outros.

Esta é a quinta edição do evento, que está entre as principais feiras de livros da cidade de São Paulo, ao lado da Festa do Livro da USP e a Bienal do Livro de São Paulo, realizada a cada dois anos.

O evento presencial acontece no campus da Unesp em São Paulo, que está localizado na Rua Dr. Bento Teobaldo Ferraz, 271 - Barra Funda. O funcionamento é das 9h às 21h, exceto no último dia, que fica das 9h 18h.

Os descontos da versão online valem até às 23h59 do dia 16 de abril, último dia da feira.

Para economizar tempo na feira presencial, a dica é consultar a lista de livros que as editoras pretendem levar para o evento. Elas disponibilizam esse catálogo no site oficial do evento, na aba Editoras.

